¿Cómo se calculan las vacaciones si se trabaja en relación de dependencia?

Las vacaciones anuales son un derecho fundamental de todos los trabajadores en relación de dependencia en la Argentina. Este beneficio garantiza un período mínimo y continuado de descanso anual remunerado, regulado por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744, especialmente en sus artículos 150 y concordantes.

Conocer cómo se calculan los días de licencia y de qué manera se liquida el pago vacacional es clave para evitar errores y reclamos por parte de los trabajadores y también de los empleadores.

Todo empleado en relación de dependencia tiene derecho a tomarse vacaciones pagas. Foto: Freepik

¿Cómo se calculan los días de vacaciones en una relación de dependencia?

La cantidad de días de vacaciones que le corresponde a cada trabajador depende exclusivamente de su antigüedad en la empresa, computada al 31 de diciembre del año al que correspondan las vacaciones. Según establece la LCT, los plazos mínimos son los siguientes:

Hasta 5 años de antigüedad: 14 días corridos .

Más de 5 y hasta 10 años: 21 días corridos .

Más de 10 y hasta 20 años: 28 días corridos .

Más de 20 años de antigüedad: 35 días corridos.

Es importante recordar que las vacaciones siempre se computan en días corridos, por lo que incluyen fines de semana y feriados.

En los casos en los que el trabajador no haya prestado servicios durante al menos la mitad de los días hábiles del año, o si la relación laboral se extingue antes de completar el período, corresponde el pago de vacaciones proporcionales. En ese escenario, la ley establece un día de vacaciones por cada 20 días de trabajo efectivo.

¿Cómo se calcula el pago de las vacaciones?

La Ley de Contrato de Trabajo dispone que la remuneración durante las vacaciones debe ser superior al salario habitual, con el objetivo de asegurar un mayor ingreso durante el descanso. Para quienes perciben un sueldo fijo mensual, la fórmula es clara: el salario mensual habitual se divide por 25. De este modo, se obtiene un valor diario más alto que el normal, lo que constituye el denominado “plus vacacional”.

El empleado tiene derecho a tomarse vacaciones pagas. Foto: NA

¿Cuándo se otorgan las vacaciones?

Si bien en la práctica suele haber acuerdo entre empleador y trabajador, la LCT (artículo 154) establece que la facultad de fijar la fecha de las vacaciones corresponde al empleador. La licencia debe otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente y debe gozarse de manera continua. Además, el período vacacional debe comenzar un día lunes o el primer día hábil siguiente si aquel fuera feriado o no laborable.