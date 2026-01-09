Reforma Laboral: Adorni organiza una reunión de la famosa “mesa chica” para seguir con las negociaciones El Gobierno apuesta todo para la aprobación de la Ley de Modernización Laboral y planean mantener negociaciones provincia a provincia para sumar los apoyos necesarios, como ocurrió con el Presupuesto 2026. Diego Santilli es el encargado principal de la tarea en su rol de ministro del Interior.

Reunión de la "Mesa Chica" de cara a la Reforma Laboral

Manuel Adorni convocó a los funcionarios del Gobierno de la “mesa chica” para una reunión el próximo viernes 16 de enero, con el objetivo discutir los avances sobre las negociaciones por la Reforma Laboral. El Poder Ejecutivo pondrá en marcha los mecanismos que le permitan anotarse un nuevo triunfo legislativo, el primero de 2026, luego de haber cerrado diciembre con la sanción del Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.

Sesiones extraordinarias en Congreso. Foto: X @DiputadosAR

La reunión se llevará adelante en la planta baja de Balcarce 50 y estarán presentes el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro del interior, Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt. Por su parte, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, todavía están en duda, ya que suelen participar de manera ocasional.

Los funcionarios se reúnen en Casa Rosada. Foto: Noticias Argentinas

Cómo avanza la negociación por la reforma laboral

Algunos de los alfiles designados para el despliegue de la estrategia ya movieron sus cartas: la ex ministra de Seguridad anticipó que convocará a una comisión que funcionará a partir del próximo viernes 16 a cargo de la abogada Josefina Tajes para discutir y estudiar las objeciones de los sectores que proponen alternativas. El 26 de enero, los senadores debatirán sobre la temática con intención de poder dar lugar al tratamiento previsto para los primeros días del mes de enero.

Otro de los que reabrió el canal de diálogo fue Diego Santilli, que el pasado miércoles 7 inició la primera de las diez visitas previstas para este mes por Chubut. Allí, junto al gobernador Ignacio Torres recorrió las zonas afectadas por el incendio forestal que azota a El Hoyo.

Manuel Adorni, Luis Caputo y Diego Santilli se reunieron con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres.

Los planes provinciales continuarán la próxima semana, cuando el funcionario visite Chaco el lunes 12 para reunirse con el aliado Leandro Zdero y se entreviste con Alfredo Cornejo en Mendoza.

La relevancia del Proyecto de Ley de Reforma Laboral

El proyecto de Reforma Laboral es una de las principales obsesiones de la administración libertaria, que intenta afinar el debate antes del inicio de sesiones extraordinarias previsto para el lunes 2 de febrero. Hasta entonces, confluyen algunas dudas sobre la posibilidad de habilitar cambios en dos puntos claves del articulado: el capítulo tributario y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

Milei firmando el Proyecto de Ley de Modernización Laboral Foto: x @madorni

También está en debate la posibilidad de añadir proyectos al temario que alcanza a la Ley de Glaciares, una de las principales demandas de los gobernadores; y la chance de posponer el tratamiento de la Reforma del Código Penal, algo que llevará varios meses de debate. Todos estos puntos serán abordados el próximo viernes, cuando los funcionarios retomen de lleno la actividad y vuelvan a verse las caras por primera vez este 2026.