Cabo Frio, Brasil. Foto: Freepik

Sin dudas, Brasil se posiciona como el destino favorito de los argentinos para el verano 2026 y sus playas de ensueño no tienen nada que envidiar a otros destinos del mundo. Aunque Arraial do Cabo es uno de los lugares más populares este año, su creciente fama lo convirtió en un destino muy concurrido. Por suerte, existen otras playas igual de hermosas, poco conocidas y tranquilas, que verdaderamente hacen honor al título de ‘Caribe Brasileño’.

Muy cerca de Río de Janeiro, Búzios y también de Arraial do Cabo, se encuentra Cabo Frío, el Caribe brasileño poco conocido con agua cristalina y arena totalmente blanca. La gran particularidad de sus playas es que no tienen tanta gente como otros destinos de Brasil, convirtiéndose en el sitio perfecto para encontrar tranquilidad.

Las cuatro playas imperdibles de Cabo Frío

Praia do Foguete

En primer lugar, está Praia do Foguete, una playa de casi 7 kilómetros de extensión con aguas cristalinas y olas ideales para disfrutar. Aunque el agua no es demasiado cálida ni fría, el vibrante color turquesa del mar logra cautivar a todos los que la visitan.

El Caribe Brasileño poco conocido. Foto turismo.cabofrio.rj.gov.br

Ilha do Japonês

Ilha do Japonês es un auténtico paraíso ecológico ubicado dentro del Parque Estatal Costa do Sol, una reserva natural que protege la rica biodiversidad de la región. Esta isla destaca por sus aguas cristalinas, tranquilas y poco profundas, que la convierten en un lugar perfecto para relajarse y desconectar del bullicio.

Ilha do Japonês, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Foto X @QueriaViajar

Es ideal para actividades como nadar, hacer snorkel o simplemente disfrutar de la belleza natural del entorno. Además, sus paisajes son tan serenos que atraen tanto a familias con niños como a parejas que buscan un rincón romántico. Para llegar, es posible hacerlo en kayak, lancha o incluso caminando durante la marea baja.

A su alrededor se encuentran Caverna dos Escravos, Praia Brava, Mirante do Papagaio, Farol da Lajinha y Praia Fofa, a las que se accede a través de senderos ecológicos.

Ilha do Japonês, Cabo Frio, Rio de Janeiro. Foto X @QueriaViajar

Praia do Forte

Por último, Praia do Forte es una de las playas más populares de la región, conocida por su amplia franja de arena dorada, aguas tranquilas y la cercanía con el emblemático Fuerte de São Mateus, una construcción histórica que aporta un encanto especial al lugar.

Praia do Forte. Foto turismo.cabofrio.rj.gov.br

Debido a su popularidad, esta playa suele estar bastante concurrida, por lo que se recomienda llegar temprano para asegurar un buen lugar y aprovechar al máximo todo lo que este destino tiene para ofrecer, desde paseos en kayak hasta deliciosos platos de mariscos en los restaurantes cercanos.

Praia do Foguete. Foto Pexels

Praia das Dunas

Esta playa se distingue por sus impresionantes dunas de arena blanca que parecen fundirse con la playa, creando un paisaje digno de postal. A pesar de su belleza, este destino suele atraer un poco más de visitantes, especialmente en temporada alta. Sin embargo, su extensión permite disfrutar de espacios más tranquilos y relajados.

Praia das Dunas, Cabo Frío. Foto Instagram @florchugallardo

Cómo llegar a Cabo Frío desde Búzios

Cabo Frío, uno de los destinos más populares de Brasil, se encuentra estratégicamente ubicado, lo que facilita su acceso desde varios puntos de interés turístico. En auto, está a solo 1 hora de Búzios, 20 minutos de Arraial do Cabo y aproximadamente 3 horas de Río de Janeiro.

Además, para quienes prefieren viajar en transporte público, llegar en colectivo es muy sencillo. Desde Río de Janeiro, hay servicios regulares de autobuses que parten desde la Terminal Rodoviária Novo Río, ofreciendo opciones cómodas y económicas para los viajeros.