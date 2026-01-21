Indemnización, reunión. Foto: Freepik

A la espera del debate en el Congreso por la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, todo lo relacionado a lo laboral está regido bajo la Ley de Contrato de Trabajo, que sigue vigente.

Ante esto, con un despido sin causa en febrero de 2026 en la Argentina, el empleador debe abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o la fracción mayor de tres meses.

Esto significa que alguien con, por ejemplo, 5 años y 4 meses de antigüedad se toma como si tuviera 6 años de servicio para el cálculo.

Indemnización en Argentina. Foto: Unsplash.

Y el monto para calcular se obtiene a partir de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en el último año de servicio, es decir, el salario bruto más alto mensual dentro de ese período.

¿Cuáles son las alternativas de la Reforma Laboral?

La reforma laboral pretende modificar el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. Si bien se mantendría pagar un mes de salario por cada año de antigüedad, incorporaría algunos cambios.

La base para el cálculo será la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida durante el último año, pero quedará sujeta a los topes que establezca el convenio colectivo correspondiente.

Reforma laboral Foto: Freepik

Además, se fija un tope máximo para la indemnización, que no podrá superar el equivalente a tres veces el salario promedio del convenio aplicable.

Otro de los puntos tiene que ver con la posibilidad de los empleadores de crear fondos de cese laboral con el objetivo de financiar estas compensaciones y ratifica que la indemnización por despido será la única reparación económica prevista, dejando fuera la posibilidad de iniciar reclamos civiles adicionales.