El Banco Central lleva comprados más de 900 millones de dólares en enero:

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) continúa en la compra de reservas, sumó US$80 millones más y llevó las reservas a los US$45.399 millones.

La entidad financiera continúa en la línea efectuada a principios del 2026, cuando presentó la “fase 4” del programa monetario actual.

Entre otros puntos, se establece un límite diario para que el BCRA adquiera dólares del Mercado Libre de Cambios (MLC): solamente puede comprar hasta el 5% del volumen operado.

“El monto de ejecución diaria del programa de acumulación de reservas estará alineado con una participación del 5% del volumen diario del mercado de cambios. El BCRA podrá concretar compras en bloque que de otra manera podrían afectar el buen funcionamiento y la estabilidad del mercado”, fue lo que detalló Santiago Bausili, presidente del BCRA.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

En este contexto, lleva 14 ruedas consecutivas con compra de reservas. Este jueves se hizo con US$80 millones más y superó los US$900 millones comprados en enero.

Esto hizo que las reservas finalicen en US$45.399 millones. Contra el miércoles, que subieron en US$322 millones.

Para el 2026, se prevé que el BCRA adquiera hasta US$10.000 millones con un posible aumento de la base monetaria al 4,8% del PBI (actualmente en 4,2%). En las mejores condiciones, ese número escalaría hasta los US$17.000 millones si la demanda de dinero supera el 1% del PBI.

El Banco Central anticipó qué pasará con la inflación

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, expuso ante inversores internacionales en Londres y dejó varios títulos alentadores de cara a lo que viene en la economía argentina.

En primer lugar, el funcionario señaló que la economía logró superar “la volatilidad previa a las elecciones legislativas del año pasado” y que el proceso de normalización financiera “ya está en marcha, sin necesidad de medidas extraordinarias”.

“El Banco Central eliminó la ventana automática de liquidez, controló los agregados monetarios y dejó que el mercado determinara las tasas de interés”, detalló.

Además, Werning sostuvo que, pese a “episodios de tensión financiera”, la inflación se mantuvo estable y las expectativas del sector privado continúan “bien ancladas”. Incluso, remarcó que los relevamientos privados anticipan que la inflación podría perforar en 2026 los niveles más bajos de los últimos 16 años.

Por último, destacó la “consolidación del esquema cambiario con bandas móviles”, que se ajustan en función de la inflación.