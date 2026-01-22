Banco Central. Foto: NA

El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, expuso ante inversores internacionales en Londres y dejó varios títulos alentadores de cara a lo que viene en la economía argentina.

En primer lugar, el funcionario señaló que la economía logró superar “la volatilidad previa a las elecciones legislativas del año pasado” y que el proceso de normalización financiera “ya está en marcha, sin necesidad de medidas extraordinarias”.

“El Banco Central eliminó la ventana automática de liquidez, controló los agregados monetarios y dejó que el mercado determinara las tasas de interés”, detallo.

Según explicó, el BCRA ingresó en la denominada Fase 4 del programa económico, por lo que se prevé que la base monetaria aumente del 4,2% al 4,8% del PBI hacia fines de 2026, impulsada principalmente por compras de divisas en el mercado oficial. El BCRA estima compras por hasta US$10.000 millones, ampliables si aumenta la demanda de dinero.

Además, Werning sostuvo que, pese a “episodios de tensión financiera”, la inflación se mantuvo estable y las expectativas del sector privado continúan “bien ancladas”. Incluso, remarcó que los relevamientos privados anticipan que la inflación podría perforar en 2026 los niveles más bajos de los últimos 16 años.

Por último, destacó la “consolidación del esquema cambiario con bandas móviles”, que se ajustan en función de la inflación.