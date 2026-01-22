Acciones en Wall Street. Foto: REUTERS

En una reacción positiva tras el Foro Económico de Davos, los mercados marcaron alzas que favorecían a los activos argentinos.

Los títulos argentinos treparon hasta más de 16% en Wall Street, al tiempo que los bonos operan con mayoría de avances y el riesgo país se ubica debajo de los 562 puntos.

Wall Street. Foto: Reuters (Brendan McDermid)

En este marco, el índice S&P Merval avanzó 3,6% en pesos, hasta los 3.047.553,39 puntos, y subió un 4,2% en dólares, superando nuevamente los 2.000 puntos.

En el panel líder de la bolsa porteña, las mayores subas de la rueda fueron encabezadas por Edenor, que avanzó 11,5%, seguida por Banco Macro con una mejora de 6,7%, y por Grupo Superville, que ganó 5,3%.

Acciones, mercado financiero. Foto: REUTERS

Entre los ADRs argentinos que cotizan en Wall Street, los principales avances de la jornada los registraron Edenor (+10,3)%, seguido por Banco Macro (+7,9%); y Grupo Financiero Galicia (+7,3%).

A su vez, los bonos en dólares operaron mixtos: la mayor suba era para el Global 2046 (+0,4%), y la mayor baja para el Bonar 2035 (-0,3%).

Banco Central. Foto: NA

En tanto, el Banco Central de la República Argentina compró otros US$107 millones más y superó el umbral de los US$45.000 millones, algo que no se veía desde el 2021.

En tanto, el tipo de cambio oficial mayorista cerró la rueda a $1430,49. En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista retrocedió $5 y volvió a tocar los $1455, uno de los valores más bajos desde comienzos de diciembre.