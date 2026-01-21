El presidente argentino comenzó su discurso cerca de las 13 del miércoles 21 de enero. Foto: Captura de pantalla

Javier Milei comenzó su discurso en el Foro Económico de Davos en Suiza luego de la exposición de Donald Trump. El presidente argentino expondrá frente a los líderes empresariales y jefes de Estado más importantes y hará foco en su propuesta de gobierno de cara a 2026 y su alineamiento geopolítico con Estados Unidos.

El líder de La Libertad Avanza es uno de los protagonistas de la jornada de este miércoles 21 de enero en el Foro de Davos y se espera un posible encuentro con Donald Trump. Antes de su exposición, realizó una serie de actividades dentro de su agenda: saludó a su par de Suiza, Guy Parmelin; mantuvo un encuentro con firmas financieras; y disertó frente a CEO’s globales.

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo" El presidente afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo y dijo que ”el socialismo suena lindo, pero termina mal”. Su discurso se lleva adelante posterior al de Donald Trump, quien volvió a reavivar la polémica por Groenlandia y lanzó advertencia a Europa.

Milei mencionó el mandato de Maduro en Venezuela para cuestionar el socialismo en occidente “En 2024, en este foro, señalé que occidente estaba en peligro. En mi exposición del 2025, mostré que las agendas y políticas que es venían impulsando desde los distintos organismos y foros internacionales no eran más ni menos un conjunto de políticas socialistas arropadas de modo elegante para engañar a personas de almas nobles y bellas con buenas intenciones, pero con los mismos resultados catastróficos de siempre”, dijo en primera instancia. “Vemos los daños aberrantes causados en Venezuela no solo por una caída del 80% de su PIB, sino que mucho peor aún: a la luz de un establecimiento de una narcodictadura sangrienta cuyos tentáculos terroristas se expandieron por todo nuestro continente americano. Por ello, hoy más que nunca, frente a la degradación ética y moral que atraviesa occidente fruto de haber abrazado la nueva agenda socialista es necesario resolver e impulsar las ideas de la libertad”, sostuvo. “Sin embargo, a diferencia del modo en que se encaró en el pasado, hoy la defensa del sistema capitalista de libre empresa debe estar basada y su virtud ética y moral”, agregó.