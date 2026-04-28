Con un pedido a los gobernadores, Sturzenegger adelantó el paquete de reformas que enviará al Congreso
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado anunció las iniciativas que tratará el poder Legislativo. Conocé todos los detalles en la nota.
Federico Sturzenegger adelantó las reformas que enviará el Gobierno al Congreso y les pidió a los gobernadores contar con su apoyo para conseguir los votos necesarios.
Enumeró a la Ley Hojarasca, que “elimina más de 70 leyes obsoletas”, y un proyecto sobre “la inviolabilidad de la propiedad privada”, que incluye cambios a la ley de expropiaciones, cambios en desalojos y modificaciones a la ley de fuego con el objetivo de “fortalecer la propiedad privada, pero que, sobre todo, la derogación parcial de la ley de tierras, que va a permitir la inversión extranjera”.
También incluyó un proyecto “importante” con normas de desregulación que abarcan mercados de capitales y la industria del seguro, sumado a “una reforma en la ley de cabotaje, que generaría una baja muy considerable”.
Respecto a la de cabotaje, el ministro manifestó que se generaría “una baja de costos tan grande que sería equivalente, por ejemplo, a bajar las retenciones 8 puntos”.
“Confío en que va a convencer a sus colegas para que voten la ley, ¿no?”, bromeó ministro de Desregulación y Transformación del Estado ante la presencia de los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Raúl Jalil (Catamarca).
Respecto de las medidas que se presentarán, agregó un proyecto sobre defensa de la competencia: “Lo que más, lo que más dañan la competencia son las regulaciones del Estado que prohíben la entrada de otros jugadores a un mercado. Es una barrera de entrada, sobre todo particularmente terrible para las PyMEs. Nuestra ley de defensa de la competencia, básicamente, le va a dar a la autoridad de defensa de la competencia la potestad de litigar y de reglamentar sobre leyes que afectan la competencia en cualquier lugar de la Nación”, sostuvo en la edición 2026 de ExpoEFI del Centro de Convenciones de Buenos Aires.
“Vamos a tener una ley de reforma del Estado, que va a tomar algunas de las cosas de los decretos delegados, que finalmente después no prosperaron el año pasado, una redefinición de las competencias del Estado, así que vamos a avanzar con eso”, indicó.
Por otro lado, el miembro del gabinete habló sobre el avance de la inteligencia artificial y una modificación en la ley de sociedades: “Argentina sería un país con 50 millones de habitantes, y quizás con 500 millones de agentes de inteligencia artificial, que estarían ubicados en Argentina, incorporados en Argentina, pero produciendo para todo el mundo. ¿Y pagando impuestos dónde? Acá.”