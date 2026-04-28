Federico Sturzenegger. Foto: NA

Federico Sturzenegger adelantó las reformas que enviará el Gobierno al Congreso y les pidió a los gobernadores contar con su apoyo para conseguir los votos necesarios.

Enumeró a la Ley Hojarasca, que “elimina más de 70 leyes obsoletas”, y un proyecto sobre “la inviolabilidad de la propiedad privada”, que incluye cambios a la ley de expropiaciones, cambios en desalojos y modificaciones a la ley de fuego con el objetivo de “fortalecer la propiedad privada, pero que, sobre todo, la derogación parcial de la ley de tierras, que va a permitir la inversión extranjera”.

Federico Sturzenegger. Foto: NA

También incluyó un proyecto “importante” con normas de desregulación que abarcan mercados de capitales y la industria del seguro, sumado a “una reforma en la ley de cabotaje, que generaría una baja muy considerable”.

Respecto a la de cabotaje, el ministro manifestó que se generaría “una baja de costos tan grande que sería equivalente, por ejemplo, a bajar las retenciones 8 puntos”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado Foto: NA

“Confío en que va a convencer a sus colegas para que voten la ley, ¿no?”, bromeó ministro de Desregulación y Transformación del Estado ante la presencia de los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Raúl Jalil (Catamarca).

Respecto de las medidas que se presentarán, agregó un proyecto sobre defensa de la competencia: “Lo que más, lo que más dañan la competencia son las regulaciones del Estado que prohíben la entrada de otros jugadores a un mercado. Es una barrera de entrada, sobre todo particularmente terrible para las PyMEs. Nuestra ley de defensa de la competencia, básicamente, le va a dar a la autoridad de defensa de la competencia la potestad de litigar y de reglamentar sobre leyes que afectan la competencia en cualquier lugar de la Nación”, sostuvo en la edición 2026 de ExpoEFI del Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Sesión en la Cámara de Diputados. Foto: X @DiputadosAR

“Vamos a tener una ley de reforma del Estado, que va a tomar algunas de las cosas de los decretos delegados, que finalmente después no prosperaron el año pasado, una redefinición de las competencias del Estado, así que vamos a avanzar con eso”, indicó.

Por otro lado, el miembro del gabinete habló sobre el avance de la inteligencia artificial y una modificación en la ley de sociedades: “Argentina sería un país con 50 millones de habitantes, y quizás con 500 millones de agentes de inteligencia artificial, que estarían ubicados en Argentina, incorporados en Argentina, pero produciendo para todo el mundo. ¿Y pagando impuestos dónde? Acá.”