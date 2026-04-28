Por el frío y la mayor demanda en hogares, se limita la venta de GNC. Foto: NA.

El avance anticipado del frío en el Área Metropolitana de Buenos Aires encendió una señal de alerta en el sistema energético y obligó a tomar medidas de urgencia. La medida busca priorizar el suministro residencial ante el fuerte salto del consumo por la ola de bajas temperaturas en un contexto de limitaciones en la oferta y demoras en la llegada de gas importado que tensionan el sistema energético.

Por al menos 24 horas, el Ente Nacional Regulador del Gas restringió la venta de Gas Natural Comprimido (GNC) en estaciones de servicio con contratos interrumpibles, a fin de poder garantizar el abastecimiento a los usuarios prioritarios, especialmente en los hogares. La decisión comenzó a ser puesta en práctica desde las 6.00 de la mañana de este martes y se mantendrá vigente “hasta nuevo aviso”. El contexto de la misma es el de fuerte consumo impulsado por la caída abrupta de las temperaturas.

Hay que resaltar que la medida impacta sobre aquellas estaciones de servicio que no cuentan con contratos firmes, es decir, sin garantía de suministro continuo. Por el contrario, las que sí cuentan con este tipo de contrato siguen operando con normalidad.

Mayor demanda de gas ante la baja abrupta de las temperaturas.

El ajuste también alcanzó a ciertos consumos industriales bajo modalidad interrumpible, que son los primeros en ser limitados cuando el sistema entra en tensión. Esta es una práctica habitual en la antesala al invierno, cuando la demanda energética alcanza sus mayores picos.

Mayor demanda de gas y picos elevados

Según datos del propio Ente Nacional Regulador del Gas, la demanda prioritaria, donde se incluyen hogares, escuelas y hospitales, trepó 41 millones de metros cúbicos diarios, un salto que se siente frente a los 32,7 millones registrados en la misma semana del año pasado.

Este incremento se vincula directamente con las temperaturas bajas actuales: en 2025 el promedio durante esta misma semana era de 18,6 °C, mientras que en la actualidad es de 12,5 °C. Cerca del 30% de ese consumo pertenece al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde está concentrada la mayor cantidad de usuarios residenciales del país. También hay que destacar que estos valores están muy por debajo de la demanda que puede alcanzarse durante el invierno, que trepa a los 100 millones de metros cúbicos diarios.

Por la baja de las temperaturas se registró un pico de demanda de gas.

El problema también se traslada a la oferta, que presenta sus propias limitaciones, pese al crecimiento de la producción en Vaca Muerta, dado que la Argentina aún depende de importaciones de gas para cubrir los picos estacionales.

En este contexto, los cargamentos de Gas Natural Licuado (GNL), que llegan por barco y se regasifican en la terminal de Escobar, cumplen un rol clave. Sin embargo, hasta el momento no arribó ninguno en lo que va del año, lo que suma presión al sistema en un momento delicado.