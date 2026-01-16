Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: NA.

La Administración de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dio a conocer las nuevas tablas del monotributo que regirán durante 2026, antes del inicio del período obligatorio de recategorización.

El nuevo ajuste llega tras conocerse el IPC de diciembre de 2025, ya que el incremento se calcula en función de la inflación acumulada del segundo semestre (julio-diciembre 2025), que fue del 14,28%.

Con la modificación, el tope anual de facturación del monotributo de la Categoría A pasa de $8.992.597 a $10.277.988. Y la Categoría K de $94.805.682 a $108.357.083 anuales.

Cabe recordar que los nuevos valores comenzarán a aplicarse desde febrero y ajustan los topes de facturación, el impuesto integrado y los aportes previsionales y de salud, en línea con el índice de movilidad. Para muchos contribuyentes, este cambio puede implicar subir o bajar de categoría, por lo que es recomendable revisar los parámetros antes de confirmar el pago.

Cuáles son los nuevos topes y montos del monotributo para 2026

En materia de ingresos brutos, los nuevos parámetros del monotributo son:

Categoría A: hasta $10.277.988,13

Categoría B: hasta $15.058.447.71

Categoría C: hasta $21.113.696,52

Categoría D: hasta $26.212.853,42

Categoría E: hasta $30.833.964,37

Categoría F: hasta $38.642.048,36

Categoría G: hasta $46.211.109,37

Categoría H: hasta $70.113.407,33

Categoría I: hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05

Nuevas categorías del monotributo. Foto: ARCA

En tanto, los montos de las nuevas cuotas mensuales del Monotributo son:

Categoría A: $4.780,46 (servicios) - $4.780,46 (ventas)

Categoría B: $9.082,88 (servicios) - $9.082,88 (ventas)

Categoría C: $15.616,17 (servicios) - $14.341,38(ventas)

Categoría D: $25.495,79 (servicios)- $23.742,95 (ventas)

Categoría E: $47.804,60 (servicios)- $37.924,28 (ventas)

Categoría F: $67.245,13 (servicios)- $49.398,08 (ventas)

Categoría G: $122.3279,76 (servicios) - $61.189,87 (ventas)

Categoría H: $350.567,04 (servicios) - $175.283,51 (ventas)

Categoría I: $697.150,35 (servicios) - $278.860,14 (ventas)

Categoría J: $836.580,42 (servicios)- $334.632,18 (ventas)

Categoría K: $1.171.212,59 (servicios) - $390.404,20 (ventas)

Cuándo y cómo hacer la recategorización del monotributo

El trámite de la recategorización del monotributo, que vence el próximo 5 de febrero, se gestiona por completo desde el portal web de ARCA, siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio con CUIT y clave fiscal. Seleccionar la opción “Recategorizarme” para verificar los datos disponibles. Hacer clic en “Continuar recategorización”. Actualizar los parámetros correspondientes (ingresos, superficie afectada, consumo energético, entre otros). Generar el comprobante F.184 y descargar la nueva credencial de pago.

Quedan exceptuados los contribuyentes que no necesiten un cambio de categoría, o todavía no tengan completados seis meses desde el inicio de actividad. En estos casos, el sistema aplica automáticamente el procedimiento inicial.

En tanto, quienes superaron o quedaron por debajo de los límites tienen la obligación de recategorizar. Cabe señalar que si no se cumple, pueden aplicarse ajustes o recargos.