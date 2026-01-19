De qué se trata el nuevo régimen anunciado este 1° de diciembre. Foto: GN Noticias

El impuesto a las ganancias sufrió cambios clave de cara al primer semestre de 2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció oficialmente las deducciones personales y la escala del impuesto aplicable a empleados en relación de dependencia para cada mes del primer semestre de 2026.

A partir de la actualización, los empleadores pueden ajustar sus sistemas de liquidación y la medida tiene impacto en los sueldos de enero a junio. Además, el ajuste tiene carácter retroactivo, lo que implica que algunos trabajadores podrían recibir devoluciones de sumas retenidas injustamente a lo largo del año.

Las nuevas tablas corresponden a la revisión anual de los parámetros que utiliza el sistema tributario para determinar el monto a descontar por el impuesto a las ganancias. La normativa implica que las empresas deberán readecuar las retenciones ya practicadas en caso de haber utilizado las tablas del año anterior.

Impuesto a las Ganancias. Foto: Unsplash.

Gracias al anuncio público del organismo gubernamental, las empresas ya pueden actualizar sus sistemas y aplicar las retenciones correctamente estimadas según las tablas del primer semestre de 2026.

La actualización de las deducciones personales y la escala del impuesto modifica el cálculo del tributo que incide sobre el salario de los trabajadores en relación de dependencia. ARCA difundió las cifras acumuladas mes a mes para cada concepto, entre ellos, ganancia no imponible, deducción por cónyuge, deducción por hijo, deducción especial y escalas progresivas para determinar el porcentaje de retención según el nivel de ingreso.

Para el mes de enero, la ganancia no imponible asciende a $429.316,88, la deducción por cónyuge es de $404.330,39 y la correspondiente por hijo suma $203.905,29.

Por otro lado, en el extremo del semestre, en junio, la ganancia no imponible llega a $2.575.901,25, la deducción por cónyuge a $2.425.982,33 y la deducción por hijo a $1.223.431,74.

Impuesto a las Ganancias. Foto: Unsplash.

Además, las nuevas escalas del impuesto a las ganancias establecen tramos progresivos. Para el acumulado enero-junio del corriente, el primer tramo comprende sueldos de hasta $2.000.030,09, con una alícuota del 5%. A partir de allí, el porcentaje aumenta de manera escalonada, llegando hasta la retención del 35% para ingresos que superan los $60.750.913,96.

Debido a las confusiones que pueden presentar los recientes cambios, es importante aclarar que si los empleadores ya pagaron remuneraciones aplicando la tabla del año pasado, deben hacer el recálculo en el próximo pago de sueldos y devolver lo retenido.

Impuesto a las ganancias. Foto: Pixabay.

El proceso de devolución de lo retenido varía según cada organización. En cualquier caso, las empresas deben adecuarse a lo requerido por las nuevas medidas lo antes posible, aunque cuentan con la posibilidad de devolver las retenciones mal ejecutadas en el siguiente mes. Las compañías que ya implementaron los nuevos parámetros efectuarán los reintegros en el pago inmediato siguiente, mientras que otras demorarán hasta la actualización efectiva de sus sistemas internos.