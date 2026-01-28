¿Quiénes pagarán patente en 2026? Foto: NA.

Con la llegada de las boletas del impuesto a las patentes correspondientes al ejercicio 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, volvió a instalarse una de las preguntas más frecuentes entre los propietarios de vehículos: qué autos mantienen beneficios impositivos, cuáles continúan exentos y quiénes deberán comenzar a tributar.

Desde la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) aclararon que no se produjeron cambios en la alícuota del impuesto automotor. Pero hay que tener en cuenta que, desde este año, comenzó a regir la actualización plena del esquema de exenciones previsto en normativas aprobadas con anterioridad, especialmente en lo que respecta a los vehículos híbridos. Por el contrario, los autos eléctricos mantienen la exención total del tributo.

Patente de vehículo. Foto: NA.

¿Quiénes y qué vehículos no pagan patente en 2026?

Para el período fiscal 2026, según se detalla en la información oficial, en Ciudad de Buenos Aires continúan vigentes las siguientes exenciones del impuesto automotor:

Los vehículos eléctricos , que no pagan patente;

Las personas con discapacidad , incluidos los servicios de transporte destinados a su movilidad; los excombatientes de Malvinas ;

Los vehículos con más de 25 años de antigüedad, que quedan automáticamente fuera del padrón tributario.

A este listado se suman los autos híbridos, aunque bajo condiciones específicas vinculadas a su valuación fiscal y al año de radicación.

También hay que tener en cuenta que en 2026 se da un cambio en la aplicación del beneficio para los híbridos a partir de la implementación de la Ley 6825/2024, sancionada por la Legislatura porteña en diciembre 2024.

Durante el primer año de vigencia del régimen, los vehículos híbridos con una valuación fiscal superior a los $60.000.000 accedieron a una exención total del impuesto. Cumplido ese plazo, en 2026 empezó a regir la segunda fase, lo que implica que estos modelos comienzan a perder el beneficio y, en determinados casos, deben empezar a pagar la patente.

Autos eléctricos. Foto: Freepik

Desde la AGIP subrayaron que “no se quitó ningún beneficio”, sino que se está aplicando el cronograma previsto originalmente por la ley, una vez finalizado el período de gracia.

Por otro lado, para el ejercicio fiscal 2026, los vehículos híbridos cuya valuación fiscal supere los $91.150.000 deberán abonar la totalidad del impuesto automotor una vez transcurridos los doce meses de exención. En la práctica, aquellos que superen ese monto durante este año comenzarán a tributar en 2027, mientras que los que se encuentren por debajo mantendrán el beneficio hasta 2028, para luego incorporarse de manera gradual al esquema de pago.

Y desde el organismo recaudador remarcaron que la valuación fiscal es el único criterio que se tiene en cuenta para definir la continuidad o no de la exención, más allá del precio de mercado del vehículo o de eventuales fluctuaciones comerciales.

¿Cómo es la exención gradual para los autos híbridos?

En el caso de los híbridos que en 2025 tenían una valuación fiscal inferior a los $60.000.000, el régimen de beneficios se mantiene de forma escalonada: los dos primeros años cuentan con una exención del 100%; en el tercer año se aplica una reducción del 60%; en el cuarto, del 40%; en el quinto, del 20%; y recién en el sexto año se paga el total del impuesto.

A diferencia de los híbridos, los vehículos eléctricos continúan con la exención plena del impuesto automotor. Desde el Gobierno porteño explicaron que esta distinción responde al objetivo de incentivar tecnologías con menor impacto ambiental. En ese sentido, el Ejecutivo defendió el esquema vigente al señalar que busca “adecuar los porcentajes de bonificación en función de la capacidad contributiva y la valuación fiscal, promoviendo un sistema más equitativo sin dejar de reconocer el aporte ambiental de estas tecnologías”.