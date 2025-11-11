ARBA anunció un nuevo sistema de pago para la Patente Automotor a partir de 2026: cómo funcionará

El proyecto contempla modificaciones a la estructura tributaria provincial y, en particular, una reformulación profunda del Impuesto a los Automotores. La decisión de transformar la periodicidad de la Patente se apoya en la necesidad de prever gastos de manera ordenada.

Con el propósito de aliviar la carga tributaria e incrementar la previsibilidad financiera de los contribuyentes bonaerenses, la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó la implementación de un nuevo sistema para abonar la Patente Automotor, a partir de 2026.

Los cambios en el esquema de Patente forman parte del proyecto de Ley Impositiva 2026, impulsado por el gobernador Axel Kicillof. El proyecto contempla diferentes modificaciones a la estructura tributaria provincial y, en particular, una reformulación profunda del Impuesto a los Automotores.

Una parte de este nuevo esquema consiste en la simplificación de los tramos, pasando de 15 a 5, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%. De esta manera, la provincia queda entre las jurisdicciones con patente más baja del país.

Los cambios en el esquema de Patente forman parte del proyecto de Ley Impositiva 2026. Foto: ARBA.

El nuevo sistema establece que los bonaerenses abonarán la Patente en 10 pagos mensuales (todos de igual valor), lo que reemplaza el tradicional esquema bimestral y busca mejorar la capacidad de planificación financiera de los hogares y empresas.

La reformulación del tributo implica que el 75% de los propietarios de vehículos pagarán menos Patente que en 2025. Las nuevas tablas suponen, para la mayoría, un alivio efectivo en un contexto de dificultades económicas.

La cuantía de la Patente no solo se verá beneficiada por la rebaja para el 75% de los contribuyentes sino también por el nuevo método de pago. La posibilidad de distribuir el impuesto en diez cuotas tiene como finalidad hacer más llevadera la carga fiscal anual.

La reformulación del tributo implica que el 75% de los propietarios de vehículos pagarán menos Patente que en 2025. Foto: NA.

El esquema de tramos, que hasta ahora contenía 15 categorías, se reduce a 5, lo que simplifica la normativa y el cálculo impositivo para los contribuyentes. El rango de alícuotas queda determinado con un piso del 1% y un máximo del 4,5%. Con esta medida, la provincia busca ubicarse como una de las jurisdicciones nacionales con los valores de patente más bajos para automotores.

La decisión de transformar la periodicidad de la Patente se apoya en la necesidad de prever gastos de manera ordenada. Dividir la obligación en diez cuotas iguales facilita la gestión financiera de las familias bonaerenses y de los pequeños negocios, que podrán planificar gastos e inversiones con menor incertidumbre a lo largo del año calendario.

Más actualizaciones por parte de la ARBA

La ARBA también actualizó los tramos en un 40% y espera que más de 46.000 pymes bonaerenses resulten beneficiadas por la actualización de los parámetros.

Según fuentes oficiales, este enfoque responde a una lógica progresiva y “pro producción”, cuidando de no ahogar el consumo ni las actividades comerciales, sino fortaleciendo la recaudación a través de herramientas tecnológicas y procesos administrativos modernos.