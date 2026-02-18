La AGIP informó que ya están disponibles las boletas reliquidadas del Impuesto a la Patente.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que ya están disponibles las boletas reliquidadas del Impuesto a la Patente y dispuso que tanto la primera cuota como el pago anual anticipado tendrán un único vencimiento el viernes 27 de febrero.

La primera cuota de la patente y el pago anual anticipado tendrán un único vencimiento el viernes 27 de febrero. Foto: NA

El organismo detalló que en un plazo de dos semanas recalculó las boletas correspondientes a las cuotas 1, 2 y 3, así como la opción de pago anual, e incorporó un tope para limitar incrementos derivados de la nueva valuación de ciertos modelos. Según detalló, ninguna unidad registró subas superiores al 31,8%, porcentaje equivalente al índice de referencia 2025.

¿Cómo acceder a las boletas del Impuesto a la Patente?

La emisión es 100% digital y los contribuyentes pueden acceder a sus boletas de diferentes formas:

Adhesión a Boleta Electrónica : los titulares pueden registrarse en el Portal del Contribuyente y recibir la boleta todos los meses por correo electrónico.

Descarga directa en la web de AGIP : desde la página principal, entrando en “Pagos – Consulta de boletas” (no requiere clave), se puede seleccionar el impuesto “Patentes” y luego “Pagar – Boletas”. Solo hace falta el número de dominio para ver y abonar la boleta.

Homebanking : las boletas estarán disponibles a partir del 20 de febrero.

Solicitud por mail: a través de InfoAGIP, completando un formulario online y eligiendo la opción “Solicitud de Boletas por Mail”.

¿Qué pasa si ya pagaste tu patente con la boleta anterior?

Quienes hayan abonado la primera cuota con la boleta anterior y registren un saldo a favor tras la aplicación del tope tendrán ese excedente acreditado para pagos futuros.

Ninguna unidad registró subas superiores al 31,8%, porcentaje equivalente al índice de referencia 2025. Foto: NA

En el caso de quienes optaron por el pago anual y resulten con diferencia a favor, podrán solicitar la devolución desde el domingo 1 de marzo mediante un aplicativo disponible en la web oficial.

Medidas para la primera emisión de Patentes 2026