Patentes CABA 2026: la AGIP ya emitió las nuevas boletas, puso tope a las subas y unificó vencimientos
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que ya están disponibles las boletas reliquidadas del Impuesto a la Patente y dispuso que tanto la primera cuota como el pago anual anticipado tendrán un único vencimiento el viernes 27 de febrero.
El organismo detalló que en un plazo de dos semanas recalculó las boletas correspondientes a las cuotas 1, 2 y 3, así como la opción de pago anual, e incorporó un tope para limitar incrementos derivados de la nueva valuación de ciertos modelos. Según detalló, ninguna unidad registró subas superiores al 31,8%, porcentaje equivalente al índice de referencia 2025.
¿Cómo acceder a las boletas del Impuesto a la Patente?
La emisión es 100% digital y los contribuyentes pueden acceder a sus boletas de diferentes formas:
- Adhesión a Boleta Electrónica: los titulares pueden registrarse en el Portal del Contribuyente y recibir la boleta todos los meses por correo electrónico.
- Descarga directa en la web de AGIP: desde la página principal, entrando en “Pagos – Consulta de boletas” (no requiere clave), se puede seleccionar el impuesto “Patentes” y luego “Pagar – Boletas”. Solo hace falta el número de dominio para ver y abonar la boleta.
- Homebanking: las boletas estarán disponibles a partir del 20 de febrero.
- Solicitud por mail: a través de InfoAGIP, completando un formulario online y eligiendo la opción “Solicitud de Boletas por Mail”.
¿Qué pasa si ya pagaste tu patente con la boleta anterior?
Quienes hayan abonado la primera cuota con la boleta anterior y registren un saldo a favor tras la aplicación del tope tendrán ese excedente acreditado para pagos futuros.
En el caso de quienes optaron por el pago anual y resulten con diferencia a favor, podrán solicitar la devolución desde el domingo 1 de marzo mediante un aplicativo disponible en la web oficial.
Medidas para la primera emisión de Patentes 2026
- Acceso a las boletas: se pueden consultar desde la web.
- Nueva emisión: se generaron boletas reliquidadas.
- Suspensión de la emisión: las boletas de enero fueron dadas de baja tanto en la web como en homebanking.
- Tope: ningún incremento podrá superar la inflación acumulada de 2025, que fue del 31,8%.
- Vencimiento: la primera cuota y el pago anual debe hacerse hasta el 27 de febrero.