miércoles, 18 de febrero de 2026, 20:24
La AGIP informó que ya están disponibles las boletas reliquidadas del Impuesto a la Patente.
La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) informó que ya están disponibles las boletas reliquidadas del Impuesto a la Patente y dispuso que tanto la primera cuota como el pago anual anticipado tendrán un único vencimiento el viernes 27 de febrero.

La primera cuota de la patente y el pago anual anticipado tendrán un único vencimiento el viernes 27 de febrero. Foto: NA

El organismo detalló que en un plazo de dos semanas recalculó las boletas correspondientes a las cuotas 1, 2 y 3, así como la opción de pago anual, e incorporó un tope para limitar incrementos derivados de la nueva valuación de ciertos modelos. Según detalló, ninguna unidad registró subas superiores al 31,8%, porcentaje equivalente al índice de referencia 2025.

¿Cómo acceder a las boletas del Impuesto a la Patente?

La emisión es 100% digital y los contribuyentes pueden acceder a sus boletas de diferentes formas:

  • Adhesión a Boleta Electrónica: los titulares pueden registrarse en el Portal del Contribuyente y recibir la boleta todos los meses por correo electrónico.
  • Descarga directa en la web de AGIP: desde la página principal, entrando en “Pagos – Consulta de boletas” (no requiere clave), se puede seleccionar el impuesto “Patentes” y luego “Pagar – Boletas”. Solo hace falta el número de dominio para ver y abonar la boleta.
  • Homebanking: las boletas estarán disponibles a partir del 20 de febrero.
  • Solicitud por mail: a través de InfoAGIP, completando un formulario online y eligiendo la opción “Solicitud de Boletas por Mail”.

¿Qué pasa si ya pagaste tu patente con la boleta anterior?

Quienes hayan abonado la primera cuota con la boleta anterior y registren un saldo a favor tras la aplicación del tope tendrán ese excedente acreditado para pagos futuros.

Ninguna unidad registró subas superiores al 31,8%, porcentaje equivalente al índice de referencia 2025. Foto: NA

En el caso de quienes optaron por el pago anual y resulten con diferencia a favor, podrán solicitar la devolución desde el domingo 1 de marzo mediante un aplicativo disponible en la web oficial.

Medidas para la primera emisión de Patentes 2026

  • Acceso a las boletas: se pueden consultar desde la web.
  • Nueva emisión: se generaron boletas reliquidadas.
  • Suspensión de la emisión: las boletas de enero fueron dadas de baja tanto en la web como en homebanking.
  • Tope: ningún incremento podrá superar la inflación acumulada de 2025, que fue del 31,8%.
  • Vencimiento: la primera cuota y el pago anual debe hacerse hasta el 27 de febrero.