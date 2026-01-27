Canal 26
Por Canal 26
martes, 27 de enero de 2026, 21:00
Bono de $70.000 para jubilados de la ANSES.
Bono de $70.000 para jubilados de la ANSES. Foto: Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos correspondiente a febrero de 2026, que incluirá un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.

La medida se suma al incremento mensual por inflación y apunta a sostener el poder adquisitivo de los haberes previsionales durante el segundo mes del año.

Los jubilados de menores ingresos percibirán un bono extraordinario de $70.000 en febrero. Foto: Freepik

El organismo previsional confirmó una suba del 2,85%, vinculada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025.

Este ajuste se aplicará de forma automática, sin necesidad de realizar gestiones, y se acreditará directamente en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario.

También podría interesarte
ANSES confirmó la fecha de pago del bono: cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual en 2026

ANSES confirmó la fecha de pago del bono:cuándo se cobra la Ayuda Escolar Anual en 2026

Medicamentos del PAMI para jubilados: las dos recetas que son válidas en 2026

Medicamentos del PAMI para jubilados:las dos recetas que son válidas en 2026

Los montos de las jubilaciones para febrero de 2026

La actualización se enmarca en el Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales según la inflación oficial. El mecanismo alcanza tanto a jubilados como a pensionados del sistema nacional. A continuación, los nuevos montos:

  • Jubilación mínima: $359.219,42
  • Jubilación máxima: $2.358.940,75

¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

En paralelo, el Gobierno ratificó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para febrero de 2026. Este refuerzo no se ajusta por inflación y está destinado exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos.

Para febrero de 2026, la jubilación mínima será de $429.219,42. Foto: Pexels.
  • Se paga de forma completa a quienes cobran la jubilación mínima.
  • Se otorga de manera proporcional a quienes perciben haberes superiores, hasta alcanzar el tope definido por ANSES.
  • Se deposita junto con el haber mensual, sin trámites adicionales.

Los montos finales de las jubilaciones con el bono extraordinario

Con el aumento del 2,85% y el refuerzo extraordinario, los ingresos totales a cobrar en febrero serán los siguientes:

  • Jubilación mínima: $429.219,42
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54
  • Pensiones no contributivas: $321.453,59
  • Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42

El calendario de pagos de la ANSES para febrero

El cronograma de pagos de la ANSES comenzará el 9 de febrero para quienes cobran el haber mínimo y se extenderá hasta el 27 de febrero para jubilaciones que superan ese monto, según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero