Beneficio de $70.000 para jubilados de la ANSES: quiénes acceden al plus y cómo quedan los haberes en febrero de 2026
El organismo previsional confirmó una suba del 2,85%, vinculada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025. La actualización se enmarca en el Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales según la inflación oficial.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos correspondiente a febrero de 2026, que incluirá un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.
La medida se suma al incremento mensual por inflación y apunta a sostener el poder adquisitivo de los haberes previsionales durante el segundo mes del año.
Este ajuste se aplicará de forma automática, sin necesidad de realizar gestiones, y se acreditará directamente en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario.
Los montos de las jubilaciones para febrero de 2026
La actualización se enmarca en el Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales según la inflación oficial. El mecanismo alcanza tanto a jubilados como a pensionados del sistema nacional. A continuación, los nuevos montos:
- Jubilación mínima: $359.219,42
- Jubilación máxima: $2.358.940,75
¿Quiénes cobran el bono de $70.000?
En paralelo, el Gobierno ratificó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para febrero de 2026. Este refuerzo no se ajusta por inflación y está destinado exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos.
- Se paga de forma completa a quienes cobran la jubilación mínima.
- Se otorga de manera proporcional a quienes perciben haberes superiores, hasta alcanzar el tope definido por ANSES.
- Se deposita junto con el haber mensual, sin trámites adicionales.
Los montos finales de las jubilaciones con el bono extraordinario
Con el aumento del 2,85% y el refuerzo extraordinario, los ingresos totales a cobrar en febrero serán los siguientes:
- Jubilación mínima: $429.219,42
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $357.375,54
- Pensiones no contributivas: $321.453,59
- Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42
El calendario de pagos de la ANSES para febrero
El cronograma de pagos de la ANSES comenzará el 9 de febrero para quienes cobran el haber mínimo y se extenderá hasta el 27 de febrero para jubilaciones que superan ese monto, según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
- DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
- DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
- DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
- DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero