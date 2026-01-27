Beneficio de $70.000 para jubilados de la ANSES:

Bono de $70.000 para jubilados de la ANSES. Foto: Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos correspondiente a febrero de 2026, que incluirá un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados de menores ingresos.

La medida se suma al incremento mensual por inflación y apunta a sostener el poder adquisitivo de los haberes previsionales durante el segundo mes del año.

Los jubilados de menores ingresos percibirán un bono extraordinario de $70.000 en febrero. Foto: Freepik

El organismo previsional confirmó una suba del 2,85%, vinculada a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre de 2025.

Este ajuste se aplicará de forma automática, sin necesidad de realizar gestiones, y se acreditará directamente en la cuenta bancaria habitual de cada beneficiario.

Los montos de las jubilaciones para febrero de 2026

La actualización se enmarca en el Decreto 274/2024, que establece aumentos mensuales según la inflación oficial. El mecanismo alcanza tanto a jubilados como a pensionados del sistema nacional. A continuación, los nuevos montos:

Jubilación mínima : $359.219,42

Jubilación máxima: $2.358.940,75

¿Quiénes cobran el bono de $70.000?

En paralelo, el Gobierno ratificó el pago de un bono extraordinario de $70.000 para febrero de 2026. Este refuerzo no se ajusta por inflación y está destinado exclusivamente a quienes perciben los haberes más bajos.

Para febrero de 2026, la jubilación mínima será de $429.219,42. Foto: Pexels.

Se paga de forma completa a quienes cobran la jubilación mínima.

Se otorga de manera proporcional a quienes perciben haberes superiores, hasta alcanzar el tope definido por ANSES.

Se deposita junto con el haber mensual, sin trámites adicionales.

Los montos finales de las jubilaciones con el bono extraordinario

Con el aumento del 2,85% y el refuerzo extraordinario, los ingresos totales a cobrar en febrero serán los siguientes:

Jubilación mínima : $429.219,42

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $357.375,54

Pensiones no contributivas : $321.453,59

Pensión para madres de siete hijos: $429.219,42

El calendario de pagos de la ANSES para febrero

El cronograma de pagos de la ANSES comenzará el 9 de febrero para quienes cobran el haber mínimo y se extenderá hasta el 27 de febrero para jubilaciones que superan ese monto, según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo