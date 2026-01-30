Las tarjetas de crédito y débito pueden ser bloqueadas por ARCA si registra algo indebido. Foto: Freepik.

Las tarjetas de crédito tienen sus cosas positivas, aunque también pueden arrastrar otras muy negativas. Más allá de aparecer como una herramienta clave para manejar las finanzas personales o profesionales, un mal manejo puede generar importantes dolores de cabeza.

Aunque parezcan inofensivas, algunas decisiones pueden desencadenar una espiral de deuda difícil de controlar. A continuación, te compartimos algunas de ellas para evitar problemas.

Tarjeta de crédito y débito; transferencias. Foto: Unsplash.

Los 5 errores comunes que tenés que evitar con tu tarjeta de crédito

1- Confiarte en las promociones sin leer la letra pequeña

Las ofertas de 0% de interés en transferencias de saldo pueden ser muy atractivas, aunque suelen tener condiciones que ignoran muchos clientes. Estas promociones aplican únicamente al saldo transferido desde otras tarjetas, no a las nuevas compras.

Si haces una compra con esa tarjeta durante el periodo promocional, empezarás a pagar intereses desde el primer momento. Se recomienda evitar cualquier gasto nuevo con esa tarjeta mientras dure la promoción.

2- Pagar solo el mínimo

Pagar únicamente el mínimo cada mes puede darte una falsa sensación de control, pero en realidad prolonga tu deuda durante años y te hace pagar mucho más en intereses.

La mejor estrategia es pagar más del mínimo siempre que puedas o aprovechar tarjetas con 0% de interés en transferencias de saldo para reducir tu deuda más rápido.

Tarjeta de crédito y débito; transferencias. Foto: Unsplash.

3- Pagar tarde tu tarjeta

Retrasarte en el pago de tu tarjeta no solo implica cargos por mora, ya que también puede provocar un significativo incremento en tu tasa de interés.

Además, puedes perder beneficios promocionales, como tasas reducidas en compras o transferencias de saldo.

4- Superar el límite de crédito

Si bien algunos bancos permiten que te pases ligeramente del límite sin bloquear tu tarjeta, esta práctica puede salir muy costosa a futuro.

5- Usar la tarjeta para adelantos en efectivo

Los adelantos en efectivo pueden parecer una solución rápida, pero son una de las formas más costosas de usar tu tarjeta. Estos adelantos generan intereses desde el momento en que se hacen y suelen tener tasas más altas que las compras normales.

¿Cómo se puede consultar el historial crediticio en el Banco Central?

Hay una forma para que cualquier persona acceda a verificar su situación financiera de forma gratuita a través del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las tarjetas de crédito pueden ser suspendidas. Foto: Freepik.

La forma de hacerlo es ingresando en el sitio oficial y acceder a la sección “Central de Deudores”. Allí se solicita el CUIL y se detalla el nivel de riesgo asignado por las entidades financieras.

Este riesgo se divide en categorías: Situación 1 (normal) y hasta Situación 6 (irrecuperable por disposición técnica).

Por supuesto, hay consecuencias por no pagar la deuda de la tarjeta de crédito, dado que los bancos pueden elegir iniciar un juicio antes de que la deuda prescriba, por lo que quedan habilitados embargos, inhibiciones y otro tipo de sanciones legales. Todo ello complica la situación financiera del deudor. Asimismo, muchas deudas son vendidas a estudios de cobranzas o fondos especializados que continúan reclamando el pago con intereses acumulados.