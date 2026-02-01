¿Cuánto se pretende ganar en Argentina? Foto: Unsplash

Un relevamiento reciente del mercado laboral mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos en el arranque de 2026, en un contexto todavía atravesado por la incertidumbre económica y la presión inflacionaria. Durante febrero, las expectativas de ingreso volvieron a ajustarse, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo y recomponer salarios frente al persistente aumento del costo de vida.

Los datos reflejan un comportamiento dispar entre sectores. Mientras algunas áreas moderaron sus pedidos luego de las actualizaciones realizadas a fines de 2025, otras continuaron mostrando incrementos en las remuneraciones pretendidas. Las mayores subas se registraron en perfiles técnicos, profesionales y de alta especialización, donde la demanda de talento sigue siendo elevada y la oferta, limitada.

Los sueldos que se requieren en febrero 2026. Foto: EFE.

La estacionalidad propia del verano también influyó en los valores relevados. Enero suele caracterizarse por una menor rotación laboral, pero las cifras que se consolidan en ese período funcionan como un piso de referencia para las negociaciones salariales del resto del año. En ese marco, febrero aparece como un mes clave para reacomodar expectativas.

El relevamiento evidencia, además, la tensión entre la cautela de las empresas al momento de contratar y la necesidad de los trabajadores de no perder capacidad de compra. Así, las pretensiones salariales se convierten en un termómetro del clima económico con el que comienza 2026.

Los sueldos que piden los trabajadores en febrero 2026

Gerencia y Dirección General: $1.918.748

Ingenierías: $1.858.324

Ingeniería Civil y Construcción: $1.750.882

Minería, Petróleo y Gas: $1.713.965

Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.613.121

Aduana y Comercio Exterior: $1.562.762

Recursos Humanos y Capacitación: $1.550.380

Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.465.984

Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.445.609

Producción y Manufactura: $1.424.150

Comercial, Ventas y Negocios: $1.410.701

Marketing y Publicidad: $1.365.305

Seguros: $1.333.043

Los puesto más profesionales son los que más incrementaron sus pretensiones.