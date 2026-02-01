Pretensiones salariales en febrero 2026: cuánto piden los trabajadores por cada sector
Un relevamiento del mercado laboral revela cómo evolucionaron los sueldos pretendidos al inicio de 2026, en un contexto de inflación e incertidumbre económica. Con fuertes diferencias entre sectores, los perfiles técnicos y profesionales lideran las expectativas salariales.
Un relevamiento reciente del mercado laboral mostró cómo evolucionaron las pretensiones salariales de los trabajadores argentinos en el arranque de 2026, en un contexto todavía atravesado por la incertidumbre económica y la presión inflacionaria. Durante febrero, las expectativas de ingreso volvieron a ajustarse, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo y recomponer salarios frente al persistente aumento del costo de vida.
Los datos reflejan un comportamiento dispar entre sectores. Mientras algunas áreas moderaron sus pedidos luego de las actualizaciones realizadas a fines de 2025, otras continuaron mostrando incrementos en las remuneraciones pretendidas. Las mayores subas se registraron en perfiles técnicos, profesionales y de alta especialización, donde la demanda de talento sigue siendo elevada y la oferta, limitada.
La estacionalidad propia del verano también influyó en los valores relevados. Enero suele caracterizarse por una menor rotación laboral, pero las cifras que se consolidan en ese período funcionan como un piso de referencia para las negociaciones salariales del resto del año. En ese marco, febrero aparece como un mes clave para reacomodar expectativas.
El relevamiento evidencia, además, la tensión entre la cautela de las empresas al momento de contratar y la necesidad de los trabajadores de no perder capacidad de compra. Así, las pretensiones salariales se convierten en un termómetro del clima económico con el que comienza 2026.
Los sueldos que piden los trabajadores en febrero 2026
- Gerencia y Dirección General: $1.918.748
- Ingenierías: $1.858.324
- Ingeniería Civil y Construcción: $1.750.882
- Minería, Petróleo y Gas: $1.713.965
- Administración, Contabilidad y Finanzas: $1.613.121
- Aduana y Comercio Exterior: $1.562.762
- Recursos Humanos y Capacitación: $1.550.380
- Comunicación, Relaciones Institucionales y Públicas: $1.465.984
- Tecnología, Sistemas y Telecomunicaciones: $1.445.609
- Producción y Manufactura: $1.424.150
- Comercial, Ventas y Negocios: $1.410.701
- Marketing y Publicidad: $1.365.305
- Seguros: $1.333.043
- Sociología / Trabajo Social: $1.288.613
- Diseño: $1.277.329
- Naviero, Marítimo, Portuario: $1.256.460
- Abastecimiento y Logística: $1.241.584
- Departamento Técnico: $1.143.708
- Educación, Docencia e Investigación: $1.116.228
- Salud, Medicina y Farmacia: $1.093.489
- Oficios y Otros: $1.062.924
- Secretarías y Recepción: $1.046.285
- Enfermería: $1.008.317
- Gastronomía y Turismo: $958.493
- Atención al Cliente, Call Center y Telemarketing: $886.150