Los trabajadores, expectantes por los resultados de una posible Reforma Laboral. Foto: Unsplash.

Para el Gobierno ya comenzó la cuenta regresiva de cara al tratamiento de la Reforma Laboral en el Senado. Pero los dirigentes de La Libertad Avanza no son los únicos atentos al futuro del proyecto de ley; los trabajadores y desempleados seguirán bien de cerca el debate parlamentario, conscientes de que los cambios propuestos podrían modificar las reglas de juego del mercado laboral, las condiciones de contratación y las oportunidades de inserción en un contexto económico todavía marcado por la incertidumbre.

La reforma busca estimular la generación de empleo privado en 2026 al reducir costos y flexibilizar contrataciones: tiene el objetivo de disminuir en un 38% los costos laborales no salariales, un recorte que apunta a mejorar los resultados de las empresas y a incentivar nuevas contrataciones, especialmente en sectores con alta carga impositiva y litigiosidad laboral.

Proyecto de Reforma Laboral en Argentina. Foto: Freepik

En este contexto, cabe repasar los trabajos más buscados en Argentina durante 2025. Un balance anual realizado por la consultora de reclutamiento especializado, Michael Page, reveló que las empresas priorizaron roles estratégicos y de alto impacto, con conocimientos técnicos específicos, que lograron ubicarse en el extremo superior de los rangos salariales o incluso superarlos.

De acuerdo al informe de PageGroup, las búsquedas se retomaron principalmente en sectores dinámicos como Tecnología, Energía y Servicios, mientras que Consumo masivo, Manufactura y Retail se mantuvieron con mayores restricciones.

El sector automotor, en cambio, comenzó a mostrar signos de recuperación e industrias como Farmacéutica, Finanzas, IT e Ingeniería se consolidaron como las mejor remuneradas del año.

Dónde buscar trabajo en 2026 en Argentina

En relación con los sectores, un relevamiento de Manpower indica que Finanzas y Seguros encabeza las expectativas de contratación, con una Expectativa Neta de Empleo (ENE) de +27%, seguido por Construcción y Bienes Raíces, que alcanza un +20%. En el otro extremo, el sector Público, Salud y Servicios Sociales presenta las proyecciones más bajas, con una ENE de -3%.

La demanda laboral se concentra principalmente en áreas de producción y operación, traccionadas por el crecimiento de la actividad industrial y manufacturera, donde se registra una alta necesidad de operarios calificados. En ese marco, también se sostiene la búsqueda de ingenieros y técnicos, especialmente para puestos vinculados al mantenimiento, la automatización y procesos productivos cada vez más tecnificados.

En paralelo, continúa firme la demanda de perfiles IT y digitales, en línea con la profundización de la transformación tecnológica de las empresas. A esto se suma la necesidad de talento comercial y de ventas, asociado a estrategias de expansión, posicionamiento y apertura de nuevos mercados.