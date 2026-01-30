Santiago Bausili y Nicolás Caputo

A pesar de que la inflación parece haberse estabilizado en el 2,5%, el Banco Central reveló que aún observa riesgos de alguna aceleración en el primer trimestre del año.

Según la autoridad monetaria, el BCRA cerró el año en un 31,5%, según su Informe de Política Monetaria (IPOM).

Y pondera la fuerte desaceleración experimentada por el IPC a lo largo de los últimos dos años. El dato del 2025 será el más bajo desde 2017.

Esto a pesar de que la inflación mensual mostró un lento pero sostenido rebote hasta el 2,8% de diciembre. En este escenario, la autoridad monetaria reconoce que, en el primer trimestre de este año, el proceso de desinflación “enfrenta riesgos”.

Esos riesgos están ligados a factores de carácter estacional y a la incertidumbre derivada del cambio en la composición de la canasta del IPC del INDEC, que debutará con la medición de enero, combinados con la aplicación del nuevo régimen de subsidios, que implica un salto en las tarifas energéticas.

Entre los factores de riesgo, enumera la estacionalidad de Carnes y derivados en el período noviembre-marzo que puede afectar la categoría Núcleo del IPC; y la corrección prevista en las tarifas residenciales de electricidad y gas por la readecuación del esquema de subsidios, con impacto en la categoría Regulados.

Recuerda, además, que en marzo suelen incidir significativamente los aumentos en el agrupado Educación (Regulados) y en Prendas de vestir (Estacionales), en este último caso asociado al cambio de temporada para la ropa.

Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Y revela que estos impactos transitorios sobre la inflación también se verán afectados por los ponderadores de la canasta de consumo del nuevo IPC anunciado por el INDEC.

La entidad dijo que una vez superadas esas presiones transitorias e internalizados los cambios metodológicos de la actualización del IPC, se prevé que la inflación profundice su tendencia a la baja.

Y explicó que eso ocurrirá porque se mantendrá el sesgo contractivo de la política monetaria, una mayor estabilidad cambiaria esperada por el equipo económico y la perspectiva de que los acuerdos paritarios reflejen una menor inercia inflacionaria.

Bajan las expectativas de inflación para los próximos 12 meses

La expectativa de inflación promedio para los próximos 12 meses en Argentina se ubicó en 31,5% durante el mes de enero, según estudio privado.

Esta cifra representa una caída de 2,5 puntos porcentuales respecto al 34% registrado en diciembre. Por su parte, la mediana de las respuestas se mantuvo sin cambios en un 25%.

En la medición de corto plazo, la previsión para los próximos 30 días también mostró un descenso.

Supermercados, lácteos, inflación. Foto: NA

El promedio de inflación esperada para el próximo mes bajó al 3,71%, frente al 4,59% que se había reportado en diciembre. La mediana para este periodo mensual permaneció en el 3%.

Los datos provienen de la última Encuesta de Expectativas de Inflación elaborada por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella, que recibió Agencia Noticias Argentinas.

El trabajo de campo fue realizado por la consultora Poliarquía entre el 5 y el 15 de enero de 2026, mediante 1.000 encuestas telefónicas en diversos centros urbanos del país.