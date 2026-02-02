Pedro Lines, nuevo titular del INDEC. Foto: NA

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, presentó su renuncia este lunes 2 de febrero, en la previa del anuncio de la inflación de enero, que se esperaba sea bajo la nueva metodología, aunque no será así. Su reemplazante será Pedro Lines, director técnico del organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó su labor en el INDEC y se encargó de anunciar que Lines ocupará el lugar que dejó vacante Lavagna.

Quién es Pedro Lines

Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macro-económicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Hasta este lunes, trabajaba como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del País. También coordina el desarrollo de normas y procedimientos técnicos relacionados con la planificación, diseño, implementación y evaluación de censos y encuestas, así como indicadores sociales y económicos, entre otras funciones.

Pedro Lines, titular del INDEC. Foto: Redes sociales

De acuerdo a sus redes sociales, Lines es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de aquel país.

Entre 2016 y 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina. También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Lines comenzó su carrera en Cuentas Nacionales, trabajando en las estimaciones del año base de 1993 de Argentina, donde participó en la recolección, validación y análisis de datos. Más tarde, en esa misma oficina, fue responsable de la consistencia final y el tratamiento matemático de la Matriz de Insumo-Producto 1997.

Estaba a cargo de los estimados de consumo privado e inversión bruta interna fija para Argentina. Entre otras tareas, fue responsable de un modelo de simulación macro-económica que permitió la formulación de un programa financiero a mediano y de desestacionalizar las series económicas.

Durante su carrera, adquirió experiencia en la recopilación, compilación, clasificación y producción de estadísticas de cuentas nacionales, junto con un profundo conocimiento en software estadísticos.

Marco Lavagna se despidió del INDEC

Tras presentar su renuncia, el ahora ex director del INDEC se despidió de los trabajadores del organismo mediante una carta en la que oficializó su decisión de “cerrar esta etapa”.

Marco Lavagna. Foto: NA

“En lo personal no es una decisión sencilla, pero es momento de encarar nuevos proyectos y desafíos, con la tranquilidad de haber compartido con ustedes una etapa intensa y valiosa”, expresó el economista en el texto dirigido a sus “queridas y queridos compañeros”.

En su misiva, Lavagna reconoció que quedan iniciativas pendientes, haciendo alusión implícita a la reciente actualización del IPC: “Quedan proyectos con un alto nivel de desarrollo y otros en proceso, que estoy seguro podrán completarse y ser implementados próximamente”.

Hacia el final, dedicó un agradecimiento especial a la planta del instituto, a quienes definió como el “principal activo del organismo” para garantizar la transparencia técnica. Además, dejó un mensaje político de cara al futuro: “Confío en que el INDEC va a seguir creciendo y consolidándose, y que próximamente se pueda actualizar el marco normativo que ayude a esto”.

Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, que tuvo acceso al correo electrónico enviado a las 12:47, Lavagna calificó su paso por la entidad como “6 años de mucho trabajo y de enormes desafíos”, en los que se logró “avanzar en la mejora de las estadísticas públicas”.