Marco Lavagna renunció a su puesto como titular del INDEC. Foto: NA

El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), Marco Lavagna, presentó su renuncia este lunes 2 de febrero, en la previa del anuncio de la inflación de enero bajo la nueva metodología.

La salida del funcionario fue confirmada por fuentes oficiales y se produce en un escenario de “ruidos internos” debido al congelamiento de salarios en el instituto, situación que tensó la relación con la planta de trabajadores.

La salida de Lavagna coincide con un momento técnico crucial: la puesta en marcha del renovado Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Marco Lavagna. Foto: NA

Esta actualización incluye la adopción de la clasificación Coicop 2018, que eleva a 13 las divisiones de relevamiento (sumando “Seguros y servicios financieros”), y utiliza la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderar los consumos de manera más actual.

Cuándo se conoce la inflación de enero 2026

Pese a la renuncia de Lavagna, el INDEC continuará con su calendario de publicaciones y confirmó que el dato de inflación de enero de 2026 se dará a conocer el martes 10 de febrero.

Se trata de un informe muy esperado tanto por el Gobierno, como por los analistas económicos y los mercados, ya que será el primero elaborado con la nueva canasta de bienes y servicios.

Cabe recordar que el IPC de diciembre fue del 2,8%, lo que completó siete meses consecutivos de suba en un escenario atravesado por un fuerte ajuste fiscal.

En términos anuales, acumuló un aumento del 259% entre 2023 y 2025, es decir, con los dos primeros años de gestión de Javier Milei.

Inflación INDEC 2025, mes a mes