Programa "Volver al Trabajo". Foto: Portal Empleo.

El Gobierno anunció el lanzamiento de nuevos cursos de capacitación destinados a titulares del programa Volver al Trabajo y otros planes sociales. La iniciativa, comunicada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, busca brindar herramientas concretas de formación para mejorar la empleabilidad de los beneficiarios y facilitar su inserción en el mercado laboral.

Las capacitaciones se dictan en el Centro de Formación de Capital Humano, un espacio pensado con el apoyo de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que colaboró en la restauración del edificio para su puesta en funcionamiento. Según explicaron desde el Ministerio, el centro funciona como un eje clave en la reconversión de los planes sociales hacia esquemas de formación profesional.

Programa "Volver al Trabajo" de la ANSES. Foto: ANSES.

El Centro de Formación Capital Humano fue creado mediante la Resolución 1105/2025, en el marco del proceso de transformación de los programas de asistencia social. El objetivo es articular la capacitación laboral con el sector privado y responder a demandas concretas del mercado de trabajo.

Los nuevos cursos de Volver al Trabajo

En este mismo sentido, la ministra remarcó que actualmente ya se encuentran dictando dos cursos para los beneficiarios de Volver al Trabajo:

Pintura domiciliaria : a cargo de la empresa Sinteplast

Instalación segura de gas: a cargo de Metrogas.

Además, la ministra confirmó que en las próximas semanas se sumarán nuevas propuestas de formación desarrolladas en conjunto con empresas como Quilmes, YPF, Axion, Edenor y la Federación de Industria de la Ciudad. Todas las capacitaciones estarán enfocadas en mejorar las oportunidades laborales de personas desempleadas.

Volver al Trabajo y Acompañamiento Social. Foto: Argentina.gob.ar.

Volver al Trabajo y el enfoque del Gobierno en la capacitación

La implementación de estos cursos forma parte del rediseño del programa Volver al Trabajo, creado en 2024 tras la disolución del Potenciar Trabajo. La nueva etapa apunta a reemplazar la asistencia económica directa (liquidada por Anses) por formación certificada y vinculada al empleo.

Durante el anuncio, Pettovello reiteró la postura del Gobierno nacional respecto a los planes sociales y remarcó la necesidad de avanzar hacia la inclusión laboral. En ese sentido, citó al presidente Javier Milei y afirmó: “El objetivo no es darle el pescado a la gente, sino enseñarles a pescar”.