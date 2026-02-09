La inflación en CABA fue de 3,1% en enero: marcó la mayor alza en 10 meses
El Índice de Precios al Consumidor porteño sigue acelerándose desde agosto del 2025. En el primer mes del año, registró una variación interanual del 31,7%.
La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 3,1% en enero y alcanzó el mayor nivel en 10 meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).
De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, 0,1 punto porcentual por debajo de diciembre.
El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de enero respondió fundamentalmente a las subas en: Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte.
El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este martes 10 de febrero, que se espera que también se ubique por encima del 2%, según estiman las consultoras privadas.
Según el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) realizado por el Banco Central, el mes pasado cerró con un alza de precios de 2,4% y el IPC acumulará 22,4% en 2026.
Inflación en CABA: cuánto aumentó cada rubro en enero 2026
A continuación, las divisiones que más subieron durante enero 2026 en la Ciudad de Buenos Aires:
- Recreación y cultura: subió un 7,4% y contribuyó en 0,39 puntos porcentuales del indicador general.
- Restaurantes y hoteles: aumentó 5,3% e incidió 0,61 p.p.
- Alimentos y bebidas no alcohólicas: subió 4% e incidió 0,69 p.p.
- Seguros y servicios financieros: subió un 4% e incidió 0,05.
- Transporte: sufrió un incremento de 3,7% e incidió 0,41.
Según detalló el informe, los bienes acumularon una suba de 2,3% en enero y los servicios de 3,5%. Así, treparon 26,2% y 35%, respectivamente a nivel interanual.