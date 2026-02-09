Canal 26
Por Canal 26
lunes, 9 de febrero de 2026, 14:31
Inflación en supermercados.
Inflación en supermercados. Foto: NA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 3,1% en enero y alcanzó el mayor nivel en 10 meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, 0,1 punto porcentual por debajo de diciembre.

Inflación en CABA en enero 2026. Foto: X @IDECBA

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de enero respondió fundamentalmente a las subas en: Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte.

El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este martes 10 de febrero, que se espera que también se ubique por encima del 2%, según estiman las consultoras privadas.

También podría interesarte
Día Internacional de la Pizza: a qué hora repartirán porciones gratis en el Obelisco

Día Internacional de la Pizza:a qué hora repartirán porciones gratis en el Obelisco

El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal: las claves de la norma que busca activar los “dólares bajo el colchón”

El Gobierno reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal:las claves de la norma que busca activar los “dólares bajo el colchón”

Según el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) realizado por el Banco Central, el mes pasado cerró con un alza de precios de 2,4% y el IPC acumulará 22,4% en 2026.

Inflación en CABA: cuánto aumentó cada rubro en enero 2026

A continuación, las divisiones que más subieron durante enero 2026 en la Ciudad de Buenos Aires:

  • Recreación y cultura: subió un 7,4% y contribuyó en 0,39 puntos porcentuales del indicador general.
  • Restaurantes y hoteles: aumentó 5,3% e incidió 0,61 p.p.
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: subió 4% e incidió 0,69 p.p.
  • Seguros y servicios financieros: subió un 4% e incidió 0,05.
  • Transporte: sufrió un incremento de 3,7% e incidió 0,41.

Según detalló el informe, los bienes acumularon una suba de 2,3% en enero y los servicios de 3,5%. Así, treparon 26,2% y 35%, respectivamente a nivel interanual.