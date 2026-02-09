La inflación en CABA fue de 3,1% en enero:

Inflación en supermercados. Foto: NA

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue de 3,1% en enero y alcanzó el mayor nivel en 10 meses, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 31,7% en el primer mes del año, 0,1 punto porcentual por debajo de diciembre.

Inflación en CABA en enero 2026. Foto: X @IDECBA

El reporte del organismo estadístico indicó que la variación de enero respondió fundamentalmente a las subas en: Recreación y cultura, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Seguros y servicios financieros y Transporte.

El aumento de precios en CABA sirve como anticipo al dato nacional que publicará el INDEC este martes 10 de febrero, que se espera que también se ubique por encima del 2%, según estiman las consultoras privadas.

Según el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) realizado por el Banco Central, el mes pasado cerró con un alza de precios de 2,4% y el IPC acumulará 22,4% en 2026.

Inflación en CABA: cuánto aumentó cada rubro en enero 2026

A continuación, las divisiones que más subieron durante enero 2026 en la Ciudad de Buenos Aires:

Recreación y cultura : subió un 7,4% y contribuyó en 0,39 puntos porcentuales del indicador general.

Restaurantes y hoteles : aumentó 5,3% e incidió 0,61 p.p.

Alimentos y bebidas no alcohólicas : subió 4% e incidió 0,69 p.p.

Seguros y servicios financieros : subió un 4% e incidió 0,05.

Transporte: sufrió un incremento de 3,7% e incidió 0,41.

Según detalló el informe, los bienes acumularon una suba de 2,3% en enero y los servicios de 3,5%. Así, treparon 26,2% y 35%, respectivamente a nivel interanual.