La UTA amenazó a las empresas con un paro de colectivos para el miércoles 11 de febrero:

Paro de colectivos: seis líneas no funcionan por el brutal ataque a un chofer.

La UTA amenazó con un paro de colectivos para est miércoles 11 de febrero de 2026 que puede afectar a gran parte del país.

Es que el gremio advirtió a las empresas de transporte de las provincias con una medida de fuerza en reclamo por el pago de salarios con aumentos homologados en paritarias, similares a los que ya rigen en el AMBA.

“Queremos saber que no es cierto que no les alcanza”, afirmó el documento firmado por el secretario general Roberto Fernández, en un mensaje dirigido a quienes administran las empresas de transporte del interior.

¿En qué provincias podría haber paro?

La amenaza de paro impacta sobre las líneas de colectivos de corta y media distancia en todo el interior del país, excluyendo a la zona del AMBA.

El conflicto gremial en el interior mantiene en vilo la regularidad del servicio de colectivos y genera incertidumbre entre los usuarios, quienes pueden verse afectados si la medida de fuerza se concreta.

La situación en el AMBA difiere de la que enfrentan las provincias, tanto por los acuerdos alcanzados que generaron una tranquilidad para los trabajadores.