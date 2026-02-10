Tras el dato de inflación de enero: ¿cuáles fueron los rubros que más subieron?

Tras la polémica salida de Marco Lavagna como titular del organismo, el INDEC dio a conocer este martes la inflación de enero que se ubicó en 2,9%, con una variación interanual del 32,4%.

En ese contexto, los rubros que más subieron fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%) y Restaurantes y hoteles (4,1%).

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

La división con mayor incidencia en la variación mensual fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

La inflación de enero se mantuvo muy cercana a la de diciembre, que había sido de 2,8%, según los datos oficiales.

Cuál fue el rubro que menos subió durante enero

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).

Caputo había despertado la polémica a principios de mes al declarar que no compraba ropa en Argentina porque los precios eran un “robo”, lo que generó una profunda discusión en el mercado argentino.

Medición y polémica

La metodología de medición del IPC debía actualizarse este mes para mejorar “la interpretación y el análisis de los datos” y garantizar “la coherencia clasificatoria internacional” y “la consistencia para las cuentas nacionales”, según informó el Indec en octubre, pero el Gobierno decidió no hacerlo.

El pasado 2 de febrero, el ministro de Economía, Luis Caputo, informó que esta actualización se postergaría “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”.

Ese mismo día, el director del Indec desde el gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), Marco Lavagna, renunció a su cargo.

Marco Lavagna renunció a su puesto como titular del INDEC. Foto: NA

Tras la súbita devaluación del peso argentino dispuesta por el oficialismo apenas inició su mandato, en diciembre de 2023, y el impacto de sus primeras medidas ultraliberales, la inflación se disparó hasta una tasa mensual del 25,5% en el último mes de 2023 y una variación interanual del 289,4 % en abril de 2024.

A mediados de 2024 los precios iniciaron una tendencia descendente como resultado de un fuerte ajuste fiscal y monetario y un derrumbe del consumo que aplastó la demanda.

Entre mayo y agosto pasado, el índice de inflación se mantuvo en tasas de variación mensual menores al 2% mensual, pero en septiembre ya se había acelerado al 2,1% y en octubre al 2,3%, en parte como consecuencia de la alta volatilidad en la cotización del dólar estadounidense en la plaza cambiaria.

Según el Indec, los precios de los bienes crecieron el mes pasado un 2,8% en comparación con diciembre, mientras que los servicios subieron el 3,1 %, unos datos que ascienden al 28,1 % y el 42,1 %, respectivamente, en la comparación interanual.

Entre las subidas mensuales registradas en enero destacan las de alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7 %) y restaurantes y hoteles (4,7 %). EL IPC acumuló en 2025 una subida del 31,5%, muy por debajo del 117,8% de 2024.