La canasta básica aumentó 5,8% en enero: cuánto necesitó una familia para no ser pobre
El INDEC informó los valores que determinan las líneas de pobreza e indigencia en el país. El reporte se conoció después de la publicación del IPC, que marcó una inflación de 2,9% en enero y una variación interanual de 32,4%.
Una familia tipo integrada por dos adultos y dos menores necesitó en enero de 2026 ingresos por al menos $1.360.299 para no caer bajo la línea de pobreza, de acuerdo con los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
En tanto, el mismo hogar requirió $623.990 para no ser considerado indigente, es decir, para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).
Según el informe oficial, la CBA registró en enero una suba mensual de 5,8%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) —que además de alimentos incluye otros bienes y servicios esenciales— aumentó 3,9%. En la comparación interanual, la canasta alimentaria acumuló un incremento de 37,6% y la canasta total, de 31,6%.
El reporte se conoció días después de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que marcó una inflación de 2,9% en enero y una variación interanual de 32,4%, en lo que fue la primera vez en varios años que ambos datos no se difundieron en simultáneo.
En términos individuales, un adulto necesitó ingresos por al menos $201.939 para no quedar por debajo de la línea de indigencia y $440.226 para no ser considerado pobre.
En el caso de una familia tipo, el umbral se ubicó en $623.990 para superar la indigencia y en $1.360.299 para mantenerse por encima de la línea de pobreza.
Almacén, lácteos y limpieza: cuánto aumentaron los productos de la canasta básica en 2025
Los cortes de carne vacuna fueron los que más presionaron el bolsillo de los consumidores durante los 12 meses de 2025. El cuadril lideró los incrementos con un salto del 72,6%, seguido de cerca por la paleta (71,2%), la nalga (69,7%) y el asado (69,4%).
- Pan francés tipo flauta Kg — Variación: 30,0% — Precio anterior: $3.095,49 — Precio actual: $4.024,63
- Pan de mesa 390 g — Variación: 40,4% — Precio anterior: $2.613,84 — Precio actual: $3.669,58
- Galletitas dulces sin relleno 150 g — Variación: 24,9% — Precio anterior: $1.061,42 — Precio actual: $1.325,50
- Harina de trigo común 000 Kg — Variación: 16,8% — Precio anterior: $822,88 — Precio actual: $960,82
- Fideos secos tipo guisero 500 g — Variación: 11,2% — Precio anterior: $1.392,73 — Precio actual: $1.549,18
- Aceite de girasol 1,5 litros — Variación: 53,4% — Precio anterior: $3.472,38 — Precio actual: $5.326,38
- Leche en polvo entera 800 g — Variación: 24,2% — Precio anterior: $9.277,33 — Precio actual: $11.518,18
- Queso cremoso kg — Variación: 18,5% — Precio anterior: $9.725,63 — Precio actual: $11.526,22
- Yogurt firme 195 cc — Variación: 26,9% — Precio anterior: $1.860,91 — Precio actual: $2.360,58
- Huevos de gallina docena — Variación: 26,0% — Precio anterior: $3.163,44 — Precio actual: $3.985,77
- Manzana deliciosa kg — Variación: 66,6% — Precio anterior: $2.407,09 — Precio actual: $4.009,31
- Banana kg — Variación: 51,7% — Precio anterior: $2.030,93 — Precio actual: $3.081,40
- Gaseosa base cola 1,5 litros — Variación: 35,9% — Precio anterior: $2.375,35 — Precio actual: $3.229,09
- Yerba mate 500 g — Variación: 9,3% — Precio anterior: $2.238,05 — Precio actual: $2.446,02
- Jabón de tocador 125 g — Variación: 40,7% — Precio anterior: $863,47 — Precio actual: $1.214,92
- Shampoo 400 cc — Variación: 28,4% — Precio anterior: $4.855,92 — Precio actual: $6.237,12
- Desodorante 150 cc — Variación: 36,8% — Precio anterior: $2.653,31 — Precio actual: $3.630,91