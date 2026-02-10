Tras la salida de Lavagna del INDEC, se conoce la inflación de enero:

Economía argentina Foto: NA

Tras la salida de Marco Lavagna y la polémica sobre la canasta que se usa para medir la inflación, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de enero.

Se anticipa que el dato reflejará una desaceleración en enero frente al 2,8% registrado en diciembre, que encendió las alarmas del Gobierno por un posible reavivamiento del fuego inflacionario que venía incrementando desde junio de 2025, y en septiembre rompió el techo del 2%.

De esta manera, el número reflejaría un alivio para el oficialismo en medio de unas semanas ajetreadas por la renuncia del responsable del organismo, que lideró la institución desde diciembre de 2019 y sobrevivió a las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei.

Marco Lavagna renunció a su puesto como titular del INDEC. Foto: NA

Sin embargo, el indicador se habría mantenido por encima del 2%, a pesar de un leve descenso en relación al último mes. Para el relevamiento de precios se habría utilizado la vieja medición que generó tantos cuestionamientos en la agenda pública.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central en base a las estimaciones privadas, la inflación el primer mes del año debería haber estado en 2,4%. Además, se espera un 22,4% de aumento en los precios para el 2026.

Por otro lado, el dato de inflación en la Ciudad de Buenos Aires no fue alentador. El instituto porteño publicó un 3,1% de incremento generalizado para el mes de enero, en lo que representa una aceleración de 0,4 puntos porcentuales frente a diciembre (2,7%).

Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Foto: NA

La razón que explica por qué IDECBA muestra un dato más elevado en comparación con el nivel nacional es que el organismo ya tiene la fórmula actualizada para medir la inflación. La realiza sobre la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 con base 2021.

Esta debería implementarse en todo el país este mes, pero finalmente seguirá la ENGHo 2004/05.

De cuánto será la inflación de enero, según consultoras

La firma Equilibra apuntó una inflación mensual del 2,2% para el primer mes del año. Restaurantes y hoteles, bienes y servicios varios, alimentos y bebidas no alcohólicas y salud habrían representado los mayores aumentos.

EcoGo Consultores estimó que la inflación en alimentos y bebidas del mes pasado alcanzó el 2,5%, sosteniendo que “la suba estuvo liderada por la categoría verduras, mientras que las carnes mantuvieron incrementos en torno al 3,6% mensual”.

Otra predicción, la de la Fundación Libertad y Progreso, estimó que la inflación cerró en 2,6% para el mes de enero. De esta manera, calculó que la variación de precios interanual alcanzó en el primer mes del año un 32,1%, “evidenciando una aceleración, en línea con la dinámica observada desde octubre”.