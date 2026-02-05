Las prestaciones de la ANSES pueden cobrarse mediante billeteras virtuales. Foto: ANSES

Con el inicio de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una nueva modalidad de cobro que habilita a ciertos beneficiarios a percibir sus haberes mensuales a través de billeteras virtuales. Esta alternativa busca agilizar el acceso a los ingresos y disminuir la necesidad de realizar trámites presenciales.

La iniciativa se da en un contexto de actualización de los montos, ya que este mes entra en vigencia un incremento del 2,8% en las prestaciones, en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria. El ajuste apunta a preservar el poder adquisitivo frente al avance de la inflación.

Las billeteras virtuales habilitadas por la ANSES

Algunas prestaciones de la ANSES pueden cobrarse a través de Mercado Pago. Foto: Mercado Pago

Mercado Pago : permite generar rendimientos diarios mediante un fondo común de inversión y tiene amplia aceptación en comercios.

Naranja X : con fuerte presencia en el interior del país, combina servicios digitales con atención en sucursales y ofrece intereses sobre los saldos.

Plus Pagos: orientada a provincias como Santa Fe y Entre Ríos, facilita el cobro de programas sociales y el pago de servicios locales.

Las prestaciones que pueden cobrarse a través de las billeteras virtuales

La ANSES confirmó que esta modalidad está habilitada para beneficios sociales no contributivos y para determinadas asignaciones:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo (AUE)

Asignaciones familiares (SUAF)

Asignaciones por pago único (nacimiento y matrimonio)

Programa Hogar (garrafas)

Tarjeta Alimentar

Vouchers educativos

De momento, las jubilaciones y pensiones contributivas continúan acreditándose mayoritariamente en cuentas bancarias tradicionales (CBU), bajo un esquema de cobro más restrictivo.

El paso a paso para cambiar el medio de cobro a billetera virtual

Ingresar a Mi ANSES (desde la web o la app). Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Elegir la opción “Consultar prestaciones, turnos y trámites disponibles”. Seleccionar “Gestionar cobros” y optar por billetera digital. Confirmar los datos y finalizar el trámite.

Una vez finalizado el cambio, los haberes se acreditan de forma digital, lo que permite pagar con QR, enviar dinero o mantener el saldo en la billetera, sin necesidad de concurrir al banco.