ANSES: cuáles son las billeteras virtuales habilitadas para cobrar las diferentes prestaciones en febrero
Esta alternativa busca agilizar el acceso a los ingresos y disminuir la necesidad de realizar trámites presenciales. La iniciativa se da en un contexto de actualización de los montos, ya que este mes entra en vigencia un incremento del 2,8%.
Con el inicio de febrero, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha una nueva modalidad de cobro que habilita a ciertos beneficiarios a percibir sus haberes mensuales a través de billeteras virtuales. Esta alternativa busca agilizar el acceso a los ingresos y disminuir la necesidad de realizar trámites presenciales.
La iniciativa se da en un contexto de actualización de los montos, ya que este mes entra en vigencia un incremento del 2,8% en las prestaciones, en el marco de la Ley de Movilidad Jubilatoria. El ajuste apunta a preservar el poder adquisitivo frente al avance de la inflación.
Las billeteras virtuales habilitadas por la ANSES
- Mercado Pago: permite generar rendimientos diarios mediante un fondo común de inversión y tiene amplia aceptación en comercios.
- Naranja X: con fuerte presencia en el interior del país, combina servicios digitales con atención en sucursales y ofrece intereses sobre los saldos.
- Plus Pagos: orientada a provincias como Santa Fe y Entre Ríos, facilita el cobro de programas sociales y el pago de servicios locales.
Las prestaciones que pueden cobrarse a través de las billeteras virtuales
La ANSES confirmó que esta modalidad está habilitada para beneficios sociales no contributivos y para determinadas asignaciones:
- Asignación Universal por Hijo (AUH)
- Asignación por Embarazo (AUE)
- Asignaciones familiares (SUAF)
- Asignaciones por pago único (nacimiento y matrimonio)
- Programa Hogar (garrafas)
- Tarjeta Alimentar
- Vouchers educativos
De momento, las jubilaciones y pensiones contributivas continúan acreditándose mayoritariamente en cuentas bancarias tradicionales (CBU), bajo un esquema de cobro más restrictivo.
El paso a paso para cambiar el medio de cobro a billetera virtual
- Ingresar a Mi ANSES (desde la web o la app).
- Iniciar sesión con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Elegir la opción “Consultar prestaciones, turnos y trámites disponibles”.
- Seleccionar “Gestionar cobros” y optar por billetera digital.
- Confirmar los datos y finalizar el trámite.
Una vez finalizado el cambio, los haberes se acreditan de forma digital, lo que permite pagar con QR, enviar dinero o mantener el saldo en la billetera, sin necesidad de concurrir al banco.