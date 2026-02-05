Jubilados Foto: -

Aquellos jubilados que cobren sus haberes por ANSES podrán acceder a ciertos beneficios económicos en el mes de febrero en supermercados, perfumerías y comercios adheridos, mientras que paguen con la tarjeta de débito con la que perciben sus ingresos. Junto al Ministerio de Capital Humano, la Administración Nacional de la Seguridad Social implementó esta medida para febrero.

Más de 7000 comercios y las principales cadenas del país serán lugares donde pueda aprovecharse el beneficio de hasta un 20% de descuento, en la mayoría de los casos sin tope de reintegro. Los productos adheridos son alimentos, artículos de limpieza y productos de perfumería.

Jubilados Foto: -

Dónde aprovechar los descuentos

Teniendo en cuenta que los beneficiarios de ANSES pueden acceder de un 10% a 20% de descuentos; aquellos que tengan otros bancos también podrán obtener ciertos beneficios adicionales con tope de reintegro:

El Banco Nación brinda un 5% adicional pagando con débito o crédito a través de BNA+ MODO, con topes de $5.000 semanales y $20.000 mensuales, en cadenas como Carrefour, Coto, Jumbo y Día, entre otras.

En el Banco Galicia, los jubilados y pensionados acceden a hasta 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés , con un tope mensual de $20.000 en supermercados y $12.000 en farmacias y ópticas.

El Banco Supervielle ofrece los martes un 20% de descuento en Jumbo, Disco, Vea y Chango Más , con tope de $25.000 pagando con débito o $15.000 con QR, además de 50% en farmacias y 10% en combustibles.

El Banco Provincia suma un 5% extra con Cuenta DNI en supermercados como Día, Carrefour y Chango Más, con un tope de $5.000 por semana y por persona, acumulable con otras promociones.

Cuenta DNI Foto: Banco Provincia

Tips para aprovechar los descuentos

Chequear de antemano que el local esté adherido al programa de Beneficios Capital Humano.

Chequear qué días y bancos asociados a los descuentos hay en cada establecimiento.

Chequear los topes semanales y mensuales para optimizar la compra.

Aprovechar promociones vigentes en los supermercados si son acumulables.

Especial verano de Cuenta DNI para jubilados

Una de las promociones destacadas tiene que ver con un especial verano, que resulta ideal para el ahorro de los jubilados. Se trata de beneficios en una extensa lista de comercios reconocidos, como Atalaya, Chichilo, El Topo, Freddo, Havanna, La Fonte de Oro, Luccianos y Manolo, entre otros.

Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia

La novedad de febrero es que las marcas Balcarce y Grido se suman al especial de verano, en un nuevo guiño para el ahorro de los bolsillos de los bonaerenses.