Un histórico colectivo que une el Conurbano con CABA cambió su recorrido:

Colectivos. Foto: NA.

Cada noticia acerca de alguna línea de colectivo puede representar importantes cambios para sus pasajeros, en especial cuando se trata de un servicio muy utilizado en distintas zonas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La línea 55 comunicó a sus pasajeros que el pasado viernes 13 de febrero entró en vigencia una modificación a su recorrido habitual, que impacta en el barrio de Palermo.

Colectivo de la línea 55. Foto: Instagram

“A los usuarios de la línea 55 se informa que la misma tiene su parada en Thames y Güemes a partir del día viernes 13 de febrero”, indicaba un cartel colocado en las unidades de este colectivo.

Cómo cambia el recorrido de la línea 55 en Palermo

Además, se encargaron de detallar las modificaciones que impactan en el servicio, en ambos sentidos.

Sentido Barrancas de Belgrano : Serrano - José A. Cabrera, Godoy Cruz, Av. Santa Fe, Av. Luis M. Campos, su ruta.

Sentido Morón: Av. Luis M. Campos. Arturo Dresco. Ingreso a carilles exclusivos centro de transbordo Pacífico altura Fitz Roy. Salida de carriles exclusivos centro de transbordo Pacífico a la altura de Av. Juan B. Justo. Av. Santa Fe (Carriles generales) Thames, Charcas, Darregueyra - Su ruta.

Cambia el recorrido de la línea 55. Foto: X

Recorrido de la línea 55

El colectivo 55 tiene la particularidad de que conecta el Conurbano bonaerense con distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde CABA, comienza su recorrido en Barrancas de Belgrano, para luego atravesar Palermo, Villa Crespo, Caballito, Flores, Villa Luro y Mataderos.

El recorrido de la línea 55. Foto: TransporteYA

Una vez que cruza la General Paz, ingresa al partido bonaerense de La Matanza, pasando por Lomas del Mirador, San Justo y Villa Luzuriaga, donde finaliza su camino en el Conurbano.

Ocho colectivos interrumpen su servicio nocturno

Las empresas afectadas son Misión Buenos Aires y Rosario Guaraní, ya que un total de siete líneas dejarán de funcionar las 24 horas en las zonas que abarcan sus recorridos.

Las líneas que reducirán sus horarios son 61, 62, 114, 129, 143, 145 y 197. Sin embargo, se dividen en dos grupos con respecto a horarios de corte e inicio de sus servicios.

Las líneas 61, 62, 114 y 143, en sentido al norte, finalizarán su servicio entre las 23 y 00. Con respecto al sur, tendrán una hora más, cortando alrededor de la 1 de la madrugada.

Colectivo de la línea 61. Foto: Wikipedia

El reinicio se dará a las 4 y 5 para el norte y sur, respectivamente.

El resto de las líneas, 129, 143, 145 y 197, dejarán de funcionar desde las 22 en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, mientras que al sur lo harán entre las 23 y 00.

Volverán a funcionar a las 4 en sentido a CABA y a las 5 en sentido al sur.