¿Cuánto cuesta criar un niño en Argentina? Foto: Pixabay.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó la canasta de crianza correspondiente a enero de 2026 y reveló que el costo más alto se registra en el tramo de 6 a 12 años.

Según el informe oficial, criar a un niño o niña de esa edad demanda $607.848 mensuales, una cifra que refleja el impacto combinado de bienes, servicios y horas de cuidado.

El organismo elabora este indicador a partir de dos grandes componentes: el costo de bienes y servicios —que incluye alimentación, vestimenta, salud, transporte y otros consumos básicos— y el costo del cuidado, calculado en función de la cantidad de horas necesarias según la edad y el valor por hora del personal de casas particulares en la categoría asistencia y cuidado de personas.

¿Cuánto cuesta criar a un niño según el INDEC?

¿Cuánto cuesta criar a niños desde menores de 1 año a 12 años?

De acuerdo con el último relevamiento, los valores vigentes en enero de 2026 son los siguientes:

Para menores de 1 año, el costo asciende a $476.230. Este monto surge de sumar $154.079 en bienes y servicios más $322.151 en cuidado. En esta etapa, el componente de cuidado tiene un peso determinante debido a la elevada cantidad de horas de atención requeridas.

En el caso de niños y niñas de 1 a 3 años, el total alcanza los $567.124, compuesto por $198.952 en bienes y servicios y $368.172 en cuidado. Aquí aumenta la necesidad de acompañamiento y supervisión, lo que impacta directamente en el valor final.

Contrario a lo que se podía creer, el costo de criar a un niño no es el más alto en las edades más tempranas. Foto: Pixabay.

Para el tramo de 4 a 5 años, la canasta se ubica en $483.497. La cifra se integra con $253.390 en bienes y servicios y $230.108 en cuidado. En esta etapa crecen gastos vinculados a educación y transporte, mientras que disminuyen las horas estimadas de cuidado respecto del grupo anterior.

Finalmente, entre los 6 y 12 años, el costo escala a $607.848, el más alto de todos los tramos. Se compone de $314.331 en bienes y servicios -con mayor consumo alimentario y gastos escolares- y $293.517 en cuidado. Aunque las horas de atención son menores que en la primera infancia, el incremento en el consumo total eleva significativamente el monto mensual necesario para la crianza.