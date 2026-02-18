ANSES paga un bono mayor a $600.000: quiénes pueden cobrarlo en marzo 2026
La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un aumento del 2,9% tras el dato de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Censos y detalló que un grupo de beneficiarios podrá superar los $612.000 en marzo.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pagará en marzo un ingreso que, en determinados casos, puede superar los $600.000 mensuales. Está destinado a un grupo específico de beneficiarios que cumplan con una serie de requisitos y acumulen distintas prestaciones sociales.
De cara al calendario de pagos del próximo mes, el organismo previsional ya definió los nuevos valores a partir del último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero arrojó una suba del 2,9%, porcentaje que se aplicará como aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares.
Con este ajuste, las prestaciones sociales tendrán una actualización automática. Además, un grupo de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrá acceder a un refuerzo adicional si reúne determinadas condiciones.
¿Quiénes cobran el bono superior a $600.000 de ANSES?
El monto total superior a $600.000 surge de la suma de cuatro prestaciones compatibles entre sí. Para alcanzar esa cifra, los beneficiarios deben percibir:
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.333 (monto bruto).
- Tarjeta Alimentar para familias con un hijo: $52.250.
- Complemento Leche: $50.094.
- Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo): $78.000.
De esta manera, quienes cobren las cuatro asignaciones podrán alcanzar un ingreso total de $612.927 en marzo.
El Complemento Leche fue creado por la Ley 27.611 y forma parte del denominado Plan de los 1.000 Días, una política pública orientada al cuidado integral durante el embarazo y la primera infancia. Está destinado a reforzar la alimentación de personas gestantes y niños de hasta tres años.
En tanto, Volver al Trabajo -programa que reemplazó al Potenciar Trabajo- apunta a personas que estén en condiciones de capacitarse y reinsertarse en el mercado laboral formal.
¿Cuánto pagará la AUH en marzo?
Con el aumento del 2,9%, la AUH general por hijo ascenderá a $ 132.813 (monto bruto). Como es habitual, se abona el 80% mensual y el 20% restante se retiene y se liquida una vez al año tras la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.
En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, el monto bruto será de $432.333, también con la retención del 20% hasta la acreditación anual correspondiente.
Además, los titulares de AUH reciben la Tarjeta Alimentar, destinada a garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. Los valores serán:
- Familias con un hijo: $52.250.
- Familias con dos hijos: $81.936.
- Familias con tres o más hijos: $108.062.
Este beneficio no se actualiza mensualmente por inflación, por lo que mantendrá los mismos montos en marzo.
¿Quiénes pueden acceder a la AUH?
La AUH está dirigida a trabajadores en relación de dependencia con ingresos bajos, monotributistas sociales, trabajadores de temporada y rurales, personas que cobren la Prestación por Desempleo, titulares de Pensiones No Contributivas por Invalidez o por trasplante, beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra y jubilados o pensionados que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES.