miércoles, 18 de febrero de 2026, 10:55
Jubilados y pensionados en ANSES. Foto: NA.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) interrumpió su cronograma habitual de pagos producto del fin de semana largo por Carnaval. Sin embargo, este miércoles 18 de febrero se retoman los cobros, tanto para jubilados, pensionados, como otros planes sociales.

Algunos casos como los jubilados de la mínima quedan algunas personas por cobrar, mientras que los que perciben más de la mínima todavía no comenzaron su cronograma.

Además, siguen los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Asignaciones Pago Único.

Calendario de pagos de ANSES: cómo sigue tras el fin de semana largo por Carnaval

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

  • DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero
Pensiones que no superen los haberes mínimos

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 19 de febrero
  • DNI terminados en 8: 20 de febrero
  • DNI terminados en 9: 20 de febrero

Pensiones que superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero
  • DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero
  • DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero
  • DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero
  • DNI terminados en 6: 19 de febrero
  • DNI terminados en 7: 20 de febrero
  • DNI terminados en 8: 23 de febrero
  • DNI terminados en 9: 24 de febrero
Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 4: 18 de febrero
  • DNI terminados en 5: 19 de febrero
  • DNI terminados en 6: 20 de febrero
  • DNI terminados en 7: 23 de febrero
  • DNI terminados en 8: 24 de febrero
  • DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

  • Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: del 9 de febrero al 12 de marzo