ANSES retoma su calendario de pagos:

Jubilados y pensionados en ANSES. Foto: NA.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) interrumpió su cronograma habitual de pagos producto del fin de semana largo por Carnaval. Sin embargo, este miércoles 18 de febrero se retoman los cobros, tanto para jubilados, pensionados, como otros planes sociales.

Algunos casos como los jubilados de la mínima quedan algunas personas por cobrar, mientras que los que perciben más de la mínima todavía no comenzaron su cronograma.

Trámites en ANSES Foto: ANSES

Además, siguen los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Asignaciones Pago Único.

Calendario de pagos de ANSES: cómo sigue tras el fin de semana largo por Carnaval

Jubilados y pensionados con haberes mínimos

DNI terminados en 5: miércoles 18 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 19 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 20 de febrero

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: martes 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: jueves 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: viernes 27 de febrero

Jubilados, ANSES. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Pensiones que no superen los haberes mínimos

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

Pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 20 de febrero

DNI terminados en 8: 23 de febrero

DNI terminados en 9: 24 de febrero

Asignación Universal por Hijo; ANSES Foto: ANSES

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 4: 18 de febrero

DNI terminados en 5: 19 de febrero

DNI terminados en 6: 20 de febrero

DNI terminados en 7: 23 de febrero

DNI terminados en 8: 24 de febrero

DNI terminados en 9: 25 de febrero

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)

Todas las terminaciones de documento: del 10 de febrero al 12 de marzo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas