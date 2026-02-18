Mar del Plata Foto: NA

Tres millones de turistas viajaron en el fin de semana largo de Carnaval y gastaron más de un billón de pesos en Argentina, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa sobre datos aportados por las cámaras de comercio, de turismo y federaciones asociadas a CAME de todo el país y las direcciones y agencias de turismo regionales.

Los números crecieron frente al mismo plazo del año 2025 en un 7,2% en el marco de un evento cultural significante para el país. El gasto de dinero de los turistas creció un 6% pero se redujo el gasto diario un 7,7%.

Datos de la CAME Foto: Prensa CAME

Por su parte, la estadía promedio fue de 3 días y la gente eligió destinos atados a las promociones en hotelería y transporte aéreo. El fin de semana extra largo mostró un panorama climático cambiante en buena parte del país. En la mayoría de las ciudades se alternaron jornadas de calor y sol con lluvias, ráfagas de viento y tormentas aisladas. Un combo típico de febrero, que ya dejó de ser un factor determinante a la hora de decidir una escapada.

Es el quinceavo año consecutivo que la Argentina festeja oficialmente el Carnaval tras más de tres décadas en que esa celebración había desaparecido del calendario de feriados nacionales.

Mar del Plata. Foto: Instagram @turismomardelplata

Qué dice el relevamiento de CAME

De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el primer fin de semana largo de 2026 dejó cifras récord: viajaron 3 millones de turistas (7,2% más que el año pasado) con un impacto económico directo de $ 1.007.793 millones, es decir más de 1 billón de pesos gastados en alimentos, bebidas, alojamiento, transporte, recreación y compras diversas. En este caso, el movimiento se sumó a ciudades menos receptivas al turismo, pero que se vieron atraídas por sus originales propuestas carnavalescas.

Datos de la CAME Foto: Prensa CAME

Los números del Carnaval 2026 fueron récord histórico en cantidad de turistas. La mejor marca se había logrado en 2023, con 2.925.000 viajeros, y ocurre en un contexto económico de muchas restricciones de ingresos en las familias, lo que refuerza la importancia que tienen estas fechas en la población.

Los destinos más elegidos: Entre Ríos a la cabeza

Los destinos más elegidos fueron las ciudades con tradición de carnaval, destacándose las ubicadas en las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Tucumán, Salta y Jujuy, con dos modalidades de festejos muy diferentes entre el litoral y el norte argentino. También las de la Costa Atlántica y el interior bonaerense convocaron gente con sus carnavales, y lo mismo Mendoza y el sur del país.

Con el carnaval como gran protagonista, el fin de semana largo se vivió a pleno en Entre Ríos, que registró una ocupación promedio del 97% y el ingreso de 218.603 turistas, con un gasto diario estimado en $107.525 por persona. Localidades como Gualeguay, Pueblo General Belgrano, Santa Elena y Santa Ana alcanzaron el 100% de ocupación, mientras que Villa Elisa (98%), Gualeguaychú, Federación y Concepción del Uruguay (97%) y Colón (96%) también mostraron niveles casi totales, confirmando una fuerte demanda en todo el territorio.

Carnaval Foto: X @ChinaDaily

Bajo la consigna “22 modos de celebrar el Carnaval”, la provincia desplegó propuestas en 22 destinos, con Gualeguaychú a la cabeza gracias a la Fiesta Nacional del Carnaval del País, además de una agenda que incluyó la Fiesta Nacional de la Artesanía en Colón y múltiples festivales gastronómicos y culturales. A la par de los corsos, las termas, las playas sobre los ríos Uruguay y Paraná, las reservas naturales y el turismo rural consolidaron un movimiento turístico intenso y con amplia distribución territorial, reafirmando a Entre Ríos como un destino que combina fiesta y naturaleza.

Qué pasó en la provincia de Buenos Aires el finde largo

En la Provincia de Buenos Aires, el fin de semana largo de Carnaval dejó postales de alto movimiento turístico y ocupación sostenida, con la Costa Atlántica y varias ciudades del interior como grandes protagonistas.

En Mar del Plata la ocupación superó el 80% y hubo llegada constante de visitantes. Playas colmadas, comercios activos y una agenda cargada de recitales y teatro consolidaron a la ciudad como uno de los destinos más elegidos del país. El Gran Corso Central en Plaza España reunió a la Guardia Nacional del Mar y más de veinte murgas y comparsas, con más de mil participantes.

También se destacó Chascomús, con altos niveles de ocupación, estadías promedio de tres noches y un gasto diario cercano a los $100.000 por persona. Hubo Carnaval Infantil y actividades deportivas en la laguna.

Laguna de Chascomús, Buenos Aires. Foto: Wikipedia.

El interior tuvo sus clásicos en Lincoln, Capital Nacional del Carnaval Artesanal, y en 25 de Mayo, con el Corsódromo del Parque Laguna Las Mulitas. También hubo celebraciones en Dolores, Necochea, Villa Gesell y distritos del conurbano como Ensenada, Avellaneda y Quilmes.

Pese a un domingo inestable, con lluvias intermitentes y alerta amarilla en algunos sectores, el clima mejoró hacia el cierre. Con más de veinte municipios ofreciendo desfiles y espectáculos gratuitos, el Carnaval volvió a convertir a la Provincia en un gran escenario a cielo abierto, con fuerte impacto en hotelería, gastronomía y comercio.