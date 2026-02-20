Cajeros automáticos Foto: Foto generada con IA

A partir de marzo entrará en vigencia una actualización clave en los límites de extracción de efectivo en los cajeros automáticos de los bancos argentinos. Las entidades financieras ya publicaron los nuevos montos máximos diarios que podrán retirar los clientes, una medida que impactará tanto en usuarios particulares como en comercios que dependen del efectivo para sus operaciones. Esta modificación se produce en un contexto donde, si bien las billeteras virtuales continúan creciendo, el uso de cajeros sigue siendo esencial para millones de personas en todo el país.

Nuevos topes por banco

Los límites de extracción en cajeros automáticos dependen de cada entidad, del tipo de cuenta y del perfil del cliente. Entre los principales bancos, estos son los montos vigentes que regirán desde marzo:

Banco Nación: tope base de $150.000 por día, ampliable hasta $500.000 mediante homebanking.

Banco Provincia: permite retirar hasta $400.000 diarios, también ampliable desde la app.

Banco Ciudad: límite de $800.000, con posibilidad de extenderlo a $1.200.000.

Banco Galicia: extracciones de hasta $400.000 y un máximo de $2,4 millones en cajeros propios.

ICBC: tope de $550.000 diarios.

BBVA: hasta $2,1 millones según perfil del cliente.

Banco Macro: mantiene su límite en $400.000.

Banco Santander: retiros de hasta $1.000.000 por día, dependiendo de la categoría del usuario.

Estos valores aplican tanto para extracciones en cajeros propios como, en algunos casos, en terminales de la misma red. Cuando el retiro se realiza en cajeros de otra entidad, los montos pueden ser menores y las comisiones, mayores.

Impacto de las billeteras virtuales

Las billeteras digitales también permiten retirar efectivo, aunque con límites más bajos y variables según la red utilizada (Link o Banelco). Por ejemplo, plataformas como Ualá, Naranja X o Brubank tienen topes diarios significativamente inferiores en cajeros de otras entidades.

Aun así, según datos recientes, más del 96% de los mayores de 18 años utiliza billeteras virtuales para mover dinero, lo que muestra la fuerte transición hacia medios digitales.

Medidas fiscales y controles adicionales

El Gobierno nacional, en el marco del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” y la “Ley de Inocencia Fiscal”, reforzó los controles sobre movimientos financieros. ARCA determinó nuevos montos a partir de los cuales las operaciones deben ser informadas, incluyendo transferencias, inversiones y extracciones. Si un cliente excede los límites diarios establecidos por su banco, la entidad podrá solicitar documentación que respalde el origen de los fondos.

Un escenario de transición

La actualización de límites en los cajeros convive con una economía donde el uso de efectivo sigue siendo importante, aunque pierde terreno frente a los pagos electrónicos. Los cajeros continúan siendo esenciales por su disponibilidad 24/7, incluso durante feriados o días de paro bancario, y por la necesidad de miles de usuarios de obtener billetes físicos para gastos cotidianos.