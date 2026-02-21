¿Tenés un crédito ANSES? Así podés revisar cuántas cuotas adeudás desde Mi ANSES. Foto: Redes sociales.

Miles de jubilados y trabajadores argentinos continúan pagando los préstamos otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en los últimos años.

Aunque las líneas de financiamiento fueron suspendidas tras el cambio de gobierno, las obligaciones asumidas siguen vigentes. Por eso, conocer cómo consultar cuántas cuotas restan y cuál es el monto actualizado se volvió una de las búsquedas más frecuentes.

¿Tenés un crédito ANSES? Así podés revisar cuántas cuotas adeudás desde Mi ANSES. Foto: Unsplash.

Cómo consultar cuántas cuotas adeudás en ANSES

Para acceder a la información del crédito es necesario ingresar a Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, se debe seleccionar la opción “Créditos ANSES”, donde figura el detalle completo del préstamo vigente.

En esa sección se puede verificar:

Cantidad de cuotas pendientes.

Monto exacto de cada cuota.

Fecha de débito.

Estado del crédito (al día o en mora).

Además, el sistema permite modificar el CBU de la cuenta bancaria desde donde se debitan las cuotas.

Créditos de ANSES: ¿cuándo se descuentan las cuotas?

El organismo previsional informó que los débitos automáticos se realizan entre el 1 y el 10 de cada mes. Es fundamental contar con saldo suficiente en la cuenta bancaria para evitar inconvenientes.

Todo sobre los créditos personales ANSES para jubilados. Foto: NA.

En caso de que no se pueda realizar el débito por falta de fondos, al mes siguiente se descontarán dos cuotas juntas y se aplicarán intereses. Cuando esto ocurre, el sistema muestra la leyenda “mora”, lo que indica atraso en el pago.

¿Por qué la primera cuota fue más alta?

Muchos beneficiarios notaron que la primera cuota tuvo un monto superior al resto. Esto se debe a que incluyó gastos administrativos. A partir de la segunda cuota y hasta la última, el valor es fijo.

Gráfico sobre los montos y cuotas del Crédito ANSES. Foto: ANSES | Diario UNO.

¿Se pueden pedir nuevos créditos ANSES?

Las líneas de crédito lanzadas durante la gestión de Alberto Fernández quedaron sin efecto tras la llegada al poder de Javier Milei. Actualmente, ANSES no ofrece nuevos préstamos.

Sin embargo, jubilados, trabajadores en relación de dependencia y titulares de asignaciones pueden consultar opciones en bancos que disponen de créditos diseñados especialmente para estos sectores.

De esta manera, revisar periódicamente el estado del crédito y mantener las cuotas al día resulta clave para evitar recargos y complicaciones financieras.