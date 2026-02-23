Banco Provincia ofrece 20% de descuento y hasta 9 cuotas sin interés.

Con la proximidad del inicio del ciclo lectivo, el Banco Provincia presentó una serie de promociones orientadas a acompañar a las familias en las compras vinculadas al regreso a clases.

Durante febrero, la entidad ofrece descuentos y planes de financiación a través de sus tarjetas de crédito, la billetera digital Cuenta DNI y su plataforma de comercio electrónico Provincia Compras, en rubros como indumentaria, librerías comerciales y de texto, ópticas y jugueterías.

En el caso de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por el banco, los clientes pueden acceder a beneficios en comercios adheridos de la provincia de Buenos Aires.

Banco Provincia ofrece descuentos y planes de financiación a través de sus tarjetas de crédito y la billetera digital Cuenta DNI. Foto: NA

Para la compra de indumentaria escolar y artículos deportivos, se prevé hasta un 20% de descuento y la posibilidad de financiar en hasta nueve cuotas sin interés.

Las jugueterías y librerías comerciales ofrecen hasta un 10% de ahorro y la opción de pagar en cuatro cuotas sin interés. En tanto, las ópticas y librerías de texto permiten abonar en cuatro cuotas sin interés, una alternativa pensada para la adquisición de anteojos recetados y libros escolares.

La tienda online Provincia Compras también se suma a la campaña con dos acciones específicas: del 24 al 26 de febrero se ofrecerán 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Los beneficios están disponibles para quienes operen con tarjetas Visa o Mastercard del banco y constituyen una opción para realizar compras de manera online.

La tienda online Provincia Compras tiene su apartado especial para la Vuelta a Clases. Foto: Banco Provincia

Por su parte, quienes utilicen Cuenta DNI podrán acceder durante febrero a un 10% de ahorro en librerías adheridas. La promoción apunta a reducir el impacto de los gastos en útiles y textos escolares y se suma a los beneficios habituales de la aplicación en comercios de cercanía.

Con este conjunto de beneficios, Banco Provincia busca facilitar el acceso a productos escolares esenciales en uno de los períodos de mayor demanda del año, mediante distintas herramientas de ahorro y financiación.

Todos los descuentos del Banco Provincia para la vuelta a clases

Tarjetas de crédito Visa y MasterCard

Indumentaria : descuentos y cuotas sin interés en diferentes marcas: Nike, Decathlon, Authogar, Open Sports, Trip, Grimoldi, Vans, Top Sport, Chelsea, Punto Deportivo, Paruolo, Class Life, Uniformes, etc.

Especial indumentaria y casas de deportes : 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés el viernes 27 de febrero y el sábados 28, con tope de $20.000 por transacción. Incluye Open Sports, Trip y Adidas Mar del Plata.

Especial Authogar : 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, con tope de $20.000 por transacción.

Librerías y jugueterías comerciales : 10% de ahorro y 4 cuotas sin interés, todos los días, sin tope de reintegro.

Librerías de texto : 4 cuotas sin interés, todos los días.

Ópticas: 4 cuotas sin interés, los jueves y viernes, en ópticas seleccionadas.

Cuenta DNI

Comercios de barrio : 20% de ahorro, todos los viernes, con tope de $5.000 por semana. Este beneficio incluye todos los rubros, por lo que se puede aprovechar en librerías comerciales.

Librerías de texto: 10% de descuento sin tope, los lunes y martes.

Provincia Compras

12 cuotas sin interés, del 24 al 26 de febrero.

