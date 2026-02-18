Empiezan las clases en Argentina. Foto: NA

Santiago del Estero es la primera provincia que inició el ciclo lectivo 2026, mientras que en las demás jurisdicciones los alumnos todavía tienen más días de vacaciones, aunque algunas escuelas de índole privada ya comenzaron con el dictado de clases.

Según la información del Ministerio de Capital Humano, la provincia norteña es la única que arrancó este miércoles 18 de febrero el ciclo lectivo y finalizará el 18 de diciembre.

Cuándo empiezan las clases, provincia por provincia

Las próximas provincias en las que empezarán las clases son Chubut, Jujuy y San Luis, cuyos ciclos lectivos inicien el próximo lunes 23 de febrero, mientras que al día siguiente lo hará Tierra del Fuego.

El 25 de febrero, las jurisdicciones que darán comienzo al ciclo lectivo serán la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz.

Por su parte, en Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán la fecha en la que los alumnos volverán a las aulas será el lunes 2 de marzo.

Del total de jurisdicciones, 20 concluirán las clases el 18 de diciembre, mientras que Buenos Aires y Mendoza lo harán el 22; Formosa el 17; y La Pampa un día antes de Nochebuena, el 23.

Santiago del Estero lidera el ranking nacional de días de clases

Según un reciente informe de la organización civil “Argentinos por la Educación” la provincia de Santiago del Estero alcanzará los 192 días de clases en el nivel primario durante 2026.

El informe reveló que solo tres provincias planificaron su ciclo lectivo con la cantidad de días exigida por el Consejo Federal de Educación (CFE): Santiago del Estero (192 días), San Luis (191 días) y Mendoza (190 días), superando el mínimo de 190 días de clases acordado.

Aunque la mayoría de las jurisdicciones cumple con el piso legal de 180 días establecido por la Ley 25.864, más de 718 mil alumnos de primaria no alcanzarían el mínimo anual de 760 horas de clase, debido principalmente a jornadas simples de cuatro horas y otros factores de estructura educativa.