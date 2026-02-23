Todos los beneficios a tener en cuenta para Cuenta DNI. Foto: Banco Provincia.

Ferias con 40% de ahorro, promociones en supermercados y beneficios en librerías forman parte del esquema vigente de Cuenta DNI este lunes 23 de febrero de 2026.

La billetera digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires renueva su batería de descuentos con el objetivo de acompañar el consumo en el cierre del mes.

Cuenta DNI renueva promociones: cómo maximizar el ahorro este lunes 23 de febrero.

En un escenario económico donde las familias priorizan el gasto planificado, las promociones bancarias se vuelven una herramienta clave para optimizar el presupuesto. Cuenta DNI mantiene un esquema que combina reintegros semanales, descuentos por rubro y beneficios específicos según el día.

Supermercados y librerías: los descuentos clave para este lunes 23 de febrero

El beneficio central de este lunes se concentra en la cadena de supermercados Día. La promoción establece un 20% de descuento, con un tope de reintegro de hasta $8.000 por jornada y con la condición de realizar compras desde $20.000. Se trata de uno de los descuentos más buscados, especialmente por quienes concentran compras grandes al inicio de la semana.



En paralelo, las librerías adheridas ofrecen un 10% de descuento tanto lunes como martes, sin tope de reintegro. Este beneficio resulta atractivo en un período de reposición de útiles, materiales escolares y libros, de cara al inicio del ciclo lectivo 2026.

Descuentos con Cuenta DNI que siguen activos toda la semana

Más allá de las promociones específicas del lunes, hay beneficios que pueden aprovecharse cualquier día:

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento diario, con tope de $6.000 por semana.

Comercios en universidades bonaerenses: 40% de ahorro con límite semanal de $6.000.

Marcas destacadas del verano: 25% de descuento todos los días, con tope de $10.000 por semana y por marca.

Dentro de este último grupo se incluyen reconocidos locales gastronómicos, heladerías y balnearios que forman parte del circuito turístico bonaerense, ampliando el alcance del beneficio más allá del consumo en supermercados.



Cuenta DNI: ¿Qué descuentos vienen en los próximos días?

El esquema de Cuenta DNI también contempla promociones escalonadas en supermercados del interior bonaerense y cadenas mayoristas, con descuentos que oscilan entre el 10% y el 20% según el día asignado. Algunas promociones cuentan con tope semanal, mientras que otras no tienen límite de reintegro pero exigen montos mínimos de compra.

De esta manera, el programa busca distribuir los beneficios a lo largo de la semana y fomentar el uso planificado de la billetera digital.

Con descuentos focalizados y topes que permiten recuperar montos significativos, Cuenta DNI continúa posicionándose como una de las herramientas financieras más utilizadas en la provincia para amortiguar el impacto de los gastos cotidianos.