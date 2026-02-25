Presidente de la Cámara de Comercio (CAC), Mario Grinman, NA

El presidente de la Cámara de Comercio, Mario Grinman, habló de los desafíos económicos del gobierno de Milei en sus años de mandato restantes. “Algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal“, sostuvo.

Se reunió el Grupo de los 6 con el jefe de Gabinete Manuel Adorni para reflejar el estado de los principales referentes empresarios ante los desafíos del país. Duró casi una hora y media y todos expusieron sus dificultades particulares.

Qué dijo Grinman sobre la economía actual

“La situación no es sencilla para ninguna rama económica”, señaló Grinman en diálogo con Radio Mitre. Y agregó: “No es fácil, no se está atravesando un momento fácil, con señales interesantes en el crecimiento económico, pero también hay otras cuestiones un poquito duras para los distintos sectores, pero entendiendo que este es el camino y que estamos dispuestos a apoyarlo con todo el sacrificio que se necesita para salir adelante”.

“No la estoy pasando bien, porque el consumo ha caído, pero también tiene sus explicaciones”, consideró el presidente de la CAC, quien rememoró el “plan platita” como aquella “realidad distorsionada”.

Plan platita

Grinman continuó: “Nosotros somos conscientes, es duro reconocerlo, que algunos vamos a quedar en el camino, pero ese es el precio, y ese es el precio que hay que pagar para que nuestros nietos, nuestros hijos, tengan una Argentina normal, un país que progrese, con futuro, yo creo que vale la pena”. Al mismo tiempo, realizó una crítica a los “parches” económicos que aplican distintos sectores y avocó por reformas estructurales. “No se puede ir con parches para un sector sí y para el otro no. Y nosotros coincidimos, a pesar de que conocemos la realidad de nuestro sector”, comentó.

Las empresas afectadas

“No existen cifras exactas de empresas afectadas, porque ni siquiera los organismos lo pueden tener, porque muchas empresas cierran, no avisan que cierran, porque son chiquitas, atendidas por sus propios dueños. No hay despido de personal. Nosotros, el sector comercio, que sí medimos, entre las altas y bajas de personal, no hay caída, eso se mantiene estable, pero seguramente hay sectores que cierran", sostuvo.

Además, también habló de un “amesetamiento” de la economía. Y agregó: “Veníamos con una inercia. El consumo volaba, porque la gente sabía que el dinero en el bolsillo le quemaba y había que salir rápidamente a desprenderse. Hoy eso no sucede, los precios están estables y, es cierto, el consumo ha mermado, pero las expectativas, de a poquito, sabemos que esto va a funcionar.”

La recuperación y los que quedan atrás

Uno de los ejes del mensaje de Grinman fue el costo social de la recuperación. Sobre comercio exterior, señaló la tensión entre exportadores, que buscan un dólar alto; e importadores, que prefieren uno más bajo. En este sentido, afirmó que Argentina es uno de los países más cerrados en aranceles, con importaciones que representan apenas 2% o 3% del consumo.

sumado a eso, advirtió sobre la alta carga tributaria y las dificultades para bajar el gasto público, ya que el 80% se destina a áreas sociales. Pese a eso, se mostró optimista: estimó un crecimiento superior al 5% en 2026. Por último, alertó sobre el contrabando, especialmente de celulares -uno de cada tres sería ilegal- y pidió medidas para enfrentar un problema que impacta en la economía.