El presidente firmará el envío de los proyectos de ley al Congreso en el periodo de sesiones extraordinarias. Foto: Twitter Oficina del Presidente

El oficialismo se prepara para el tratamiento de la Reforma Laboral y se estima que no durará mucho tiempo en el recinto, dado que volvió al Senado por la eliminación del artículo de licencias por enfermedad. Es por eso que desde el gobierno de Javier Milei trabajan en el blindaje del proyecto de ley por posibles judicializaciones.

El Gobierno ya imagina una media sanción a la Reforma Laboral en la antesala de la sesión de este viernes 27 de febrero en el Senado y trabaja para reglamentarla, teniendo en cuenta que da por hecho que la norma será objeto de presentaciones judiciales apenas comience a regir. Desde Casa Rosada, señalan que la intención es que el decreto reglamentario se publique en el Boletín Oficial durante la primera semana de marzo con precisiones que acoten los márgenes de interpretación y la litigiosidad.

Tras su viaje a Oslo, el Presidente envió el proyecto de ley al Poder Legislativo. Foto: NA

En este marco, TN adelantó que el documento está bajo análisis de equipos técnicos y legales con la premisa de blindar la puesta en marcha ante amparos y cuestionamientos por inconstitucionalidad. En Nación reiteran que la judicialización es un escenario inevitable y sostienen que la reglamentación debe ordenar la aplicación concreta de los artículos más sensibles, en especial los referidos a transición, vigencia y alcance.

En paralelo, la estrategia del Gobierno se apoya en la reconfiguración del esquema judicial laboral que quedó incorporada al debate de la Reforma. “Por eso disolvimos el fuero”, dijeron a TN desde el oficialismo en alusión al traspaso de competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y a la disolución gradual del fuero nacional una vez que se formalice el acuerdo.

La estrategia legal del Gobierno frente a una judicialización de la Reforma Laboral: los detalles

El respaldo normativo de ese cambio ya registró avances con el decreto 95/2026, que delegó en el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la facultad de firmar el convenio de transferencia de competencias laborales del ámbito nacional a CABA. Al mismo tiempo, el propio proyecto prevé la vigencia transitoria de la Justicia Nacional del Trabajo hasta que se concrete el traspaso y luego su progresiva disolución.

El Gobierno considera que disminuir el peso del fuero laboral nacional al que el oficialismo considera más adverso en los primeros planteos contra la Reforma tiene un sentido político. Sin embargo, el traspaso no es inmediato y requiere instancias institucionales, entre ellas su implementación operativa en la Ciudad.

Estuvieron presentes en la aprobación de la Reforma Laboral en Diputados. Foto: Cuenta de Twitter de Martín Menem

El Ejecutivo también observa el frente sindical, ya que distintos sectores gremiales anticiparon que acudirán a los tribunales para impugnar artículos de la Reforma Laboral con foco en principios constitucionales, como la protección del trabajo y la no regresividad de derechos. La apuesta oficial es que la reglamentación opere como un blindaje técnico en dos aspectos centrales: la aplicación de la ley sobre vínculos laborales preexistentes y la instrumentación de los nuevos procedimientos.

En Balcarce 50 aseguran que cuentan con una estrategia judicial y dan por hecho que la definición final llegará a la Corte Suprema. Además, argumentan que la obligación de ajustar los fallos a la jurisprudencia del máximo tribunal forma parte del esquema para limitar cautelares y unificar criterios en los juzgados. “Creemos que tenemos condiciones para ganar disputa judicial”, expresan.