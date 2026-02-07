Las claves del nuevo acuerdo comercial entre Argentina y EEUU:

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Presidencia.

Argentina y Estados Unidos dieron un paso importante en su relación económica: firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos, un instrumento que apunta a abrir mercados, atraer capital y modernizar las reglas del intercambio bilateral.

El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, tras una reunión con el Representante Comercial de EE.UU. (USTR), Jamieson Greer, acompañado por la delegación argentina.

Según ambos gobiernos, el acuerdo busca más exportaciones, más inversiones y un marco más claro para los negocios, con un impacto potencial superior a los USD 1.000 millones.

A continuación, una versión simplificada, visual y directa con las 10 claves del acuerdo, ideal para quienes quieren entender rápido qué implica este vínculo estratégico.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

Las 10 claves del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU

Un nuevo marco estratégico bilateral

El acuerdo establece una hoja de ruta de largo plazo para profundizar el comercio, las inversiones y la integración económica entre ambos países.

Primer acuerdo de este tipo en Sudamérica

Argentina se convierte en el primer país sudamericano en firmar un acuerdo comercial de este estilo con Estados Unidos, lo que refuerza la confianza y previsibilidad para inversores.

Acceso preferencial al mayor mercado del mundo

La Argentina ingresa a un grupo reducido de países con acceso ampliado al mercado estadounidense, el importador más grande del planeta.

Eliminación de aranceles para 1.675 productos

Estados Unidos levantará aranceles a 1.675 productos argentinos, lo que podría recuperar exportaciones por aproximadamente USD 1.013 millones.

El Gobierno redujo aranceles a la importación de maquinarias y herramientas industriales. Foto: Unsplash.

Apertura récord para la carne argentina

Habrá una cuota preferencial de 100.000 toneladas anuales de carne bovina, que se ampliará con 80.000 toneladas adicionales en 2026.

Impacto estimado: cerca de USD 800 millones.

Revisión de aranceles al acero y aluminio

Washington se comprometió a revisar los aranceles establecidos bajo la Sección 232, un paso clave para sectores industriales argentinos.

Financiamiento para inversiones estratégicas

Organismos como EXIM Bank y la DFC apoyarán inversiones en sectores críticos, potenciando competitividad e integración productiva.

La cotización del dólar en Argentina. Foto: Reuters

Apertura arancelaria argentina para mejorar la competitividad

Argentina reducirá aranceles en 221 posiciones, bajará al 2% otros 20 productos (principalmente autopartes) y abrirá cuotas para vehículos, carne y agrícolas.

Impulso al comercio digital y la economía del conocimiento

El acuerdo incorpora reglas modernas para startups, fintechs y empresas tecnológicas, mejorando el marco del comercio digital y los estándares de propiedad intelectual.

Innovación y propiedad intelectual moderna

La Argentina adoptará normas internacionales actualizadas para favorecer la innovación, la desburocratización y el desarrollo de talento en sectores de alto valor agregado.

Un acuerdo con impacto regional y global

El nuevo marco bilateral busca fortalecer la inserción internacional argentina y complementa otros acuerdos recientes del Mercosur con la Unión Europea y EFTA, orientados a diversificar exportaciones y atraer inversiones productivas.