Las claves del nuevo acuerdo comercial entre Argentina y EEUU: qué cambia y por qué es histórico
Amplía el acceso al mercado estadounidense, elimina aranceles para más de 1.600 productos y abre nuevas oportunidades para la carne, el acero, la tecnología y las exportaciones argentinas. El pacto promete más competitividad, más financiamiento y una integración más profunda en las cadenas globales de valor.
Argentina y Estados Unidos dieron un paso importante en su relación económica: firmaron un Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos, un instrumento que apunta a abrir mercados, atraer capital y modernizar las reglas del intercambio bilateral.
El anuncio fue realizado por el canciller Pablo Quirno, tras una reunión con el Representante Comercial de EE.UU. (USTR), Jamieson Greer, acompañado por la delegación argentina.
Según ambos gobiernos, el acuerdo busca más exportaciones, más inversiones y un marco más claro para los negocios, con un impacto potencial superior a los USD 1.000 millones.
A continuación, una versión simplificada, visual y directa con las 10 claves del acuerdo, ideal para quienes quieren entender rápido qué implica este vínculo estratégico.
Las 10 claves del acuerdo comercial entre Argentina y EEUU
Un nuevo marco estratégico bilateral
El acuerdo establece una hoja de ruta de largo plazo para profundizar el comercio, las inversiones y la integración económica entre ambos países.
Primer acuerdo de este tipo en Sudamérica
Argentina se convierte en el primer país sudamericano en firmar un acuerdo comercial de este estilo con Estados Unidos, lo que refuerza la confianza y previsibilidad para inversores.
Acceso preferencial al mayor mercado del mundo
La Argentina ingresa a un grupo reducido de países con acceso ampliado al mercado estadounidense, el importador más grande del planeta.
Eliminación de aranceles para 1.675 productos
Estados Unidos levantará aranceles a 1.675 productos argentinos, lo que podría recuperar exportaciones por aproximadamente USD 1.013 millones.
Apertura récord para la carne argentina
Habrá una cuota preferencial de 100.000 toneladas anuales de carne bovina, que se ampliará con 80.000 toneladas adicionales en 2026.
Impacto estimado: cerca de USD 800 millones.
Revisión de aranceles al acero y aluminio
Washington se comprometió a revisar los aranceles establecidos bajo la Sección 232, un paso clave para sectores industriales argentinos.
Financiamiento para inversiones estratégicas
Organismos como EXIM Bank y la DFC apoyarán inversiones en sectores críticos, potenciando competitividad e integración productiva.
Apertura arancelaria argentina para mejorar la competitividad
Argentina reducirá aranceles en 221 posiciones, bajará al 2% otros 20 productos (principalmente autopartes) y abrirá cuotas para vehículos, carne y agrícolas.
Impulso al comercio digital y la economía del conocimiento
El acuerdo incorpora reglas modernas para startups, fintechs y empresas tecnológicas, mejorando el marco del comercio digital y los estándares de propiedad intelectual.
Innovación y propiedad intelectual moderna
La Argentina adoptará normas internacionales actualizadas para favorecer la innovación, la desburocratización y el desarrollo de talento en sectores de alto valor agregado.
Un acuerdo con impacto regional y global
El nuevo marco bilateral busca fortalecer la inserción internacional argentina y complementa otros acuerdos recientes del Mercosur con la Unión Europea y EFTA, orientados a diversificar exportaciones y atraer inversiones productivas.