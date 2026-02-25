Libreta de Asignación Universal Foto: Foto generada con IA

La Asignación Universal por Hijo (AUH) atraviesa una transformación clave que impactará directamente en millones de familias. A partir de las modificaciones introducidas por la Resolución 1170/2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualiza el modo en que se controlan los requisitos de salud y educación, condición indispensable para mantener el beneficio. Aunque muchos interpretaron que el trámite anual dejaría de ser obligatorio, el organismo desmintió esa idea y aclaró que la presentación de la Libreta sigue vigente para la mayoría de los titulares.

Un cambio estructural: verificación automática para algunos grupos

La novedad más importante es la incorporación de un sistema de verificación automática, que cruza información entre el Ministerio de Salud y ANSES para validar controles sanitarios y vacunación. Esta actualización beneficia únicamente a niñas y niños de hasta 4 años inclusive. Si los datos figuran completos en los registros oficiales, el organismo libera el 100% del pago mensual sin necesidad de presentar ningún formulario.

Sin embargo, ANSES advierte que pueden existir errores o ausencia de datos en el sistema. En ese caso, incluso los titulares incluidos en esta excepción deberán presentar la Libreta de manera tradicional para evitar la suspensión del cobro mensual.

Trámite a tener cuenta Foto: Anses

Quiénes siguen obligados a presentar la Libreta AUH

A pesar de la innovación tecnológica, para la gran mayoría de las familias el procedimiento no cambia. Siguen obligados a presentar la Libreta:

Niños y adolescentes de 5 a 18 años , ya que la acreditación de escolaridad continúa siendo manual. Actualmente no existe un cruce automático universal de datos educativos.

Niños de hasta 4 años que no tengan cargados correctamente sus controles médicos en el sistema nacional.

Familias que deben cobrar el 20% retenido de meses anteriores, acumulado antes de la implementación del nuevo esquema.

Fecha límite y riesgos de no cumplir con el trámite

El plazo para presentar la Libreta AUH vence el 31 de diciembre. Una vez entregada, el dinero retenido se acredita aproximadamente 60 días después, tal como sucede históricamente.

Quienes no completen el trámite dentro del plazo enfrentarán consecuencias importantes:

Pérdida del dinero retenido durante el año .

Posible suspensión del beneficio mensual hasta regularizar la situación.

ANSES; jubilados; pensionados. Foto: ANSES

Por qué este cambio marca un antes y un después

La reforma apunta a agilizar los controles, reducir trámites y modernizar el sistema sin eliminar la responsabilidad de los adultos a cargo. La verificación automática representa un paso hacia la digitalización del Estado, pero aún no alcanza a todos los beneficiarios debido a limitaciones en los registros educativos y sanitarios a nivel nacional.

En síntesis, aunque el sistema evoluciona, la presentación de la Libreta AUH continúa siendo obligatoria para la mayoría. Solo los menores de hasta 4 años podrían quedar exceptuados, siempre y cuando sus datos sanitarios estén perfectamente registrados. Las familias deben estar atentas, ya que no cumplir con este requisito puede derivar en la pérdida de ingresos esenciales.