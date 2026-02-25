La planta de reciclado Ecopek en General Pacheco. Foto: Redes sociales

La multinacional Alpek Polyester Argentina decidió cerrar su planta de reciclaje Ecopek en el Parque Industrial de General Pacheco.

El cierre defitivo se concretará el próximo 31 de marzo y afectará a 40 trabajadores de la planta.

Planta Ecopek en Pacheco. Foto: Redes sociales

La decisión tiene que ver con la caída de la demanda, ausencia de regulaciones para el uso de materiales reciclados y una competencia global marcada por la presión de los productos provenientes de China.

“Tras una cuidadosa evaluación, Alpek Polyester Argentina ha tomado la difícil decisión de cesar las operaciones de la planta de reciclaje Ecopek, a partir del 31 de marzo de 2026. Los principales factores que explican esta determinación son la baja demanda que ha sufrido el negocio en los últimos tiempos y la baja expectativa de que se pueda recuperar la misma sin un marco regulatorio que incentive el uso de material reciclado, como en el resto de los países de la región”, dice el comunicado.

Planta Ecopek en Pacheco. Foto: Redes sociales

“Expresamos el más sincero agradecimiento a los empleados, clientes y proveedores por la confianza y colaboración brindadas a lo largo de este camino. De manera especial, queremos reconocer al equipo de Ecopek por su dedicación, profesionalismo y contribuciones que han sido fundamentales, y a todas las personas vinculadas a la cadena de recolección que se verán impactadas por esta decisión”, cerró.

Alpek suministra los envases PET a Coca Cola, aceiteras y hasta Manaos, entre otros clientes.