Un frigorífico histórico del municipio de Morón cerró sus puertas golpeado por la crisis económica y 140 trabajadores quedaron en la calle tras el cese de actividades, a causa de las fuertes caídas en el consumo y un aumento de la importación. La clausura del lugar se suma a una serie de casos que evidencian la crisis del sector cárnico.

Se trata del frigorífico San Roque, abierto el 2 de octubre del año 2000 y dedicado a la faena y el procesamiento de carne bovina. Sobrevivió al estallido social del 2001 y operó durante 25 años, consolidándose como un establecimiento emblemático en el municipio y un lugar de referencia para vecinos y trabajadores.

Dentro de Morón, era reconocido como un dinamizador clave del mercado laboral, aportando no solo puestos de trabajo estables en un distrito industrial del Gran Buenos, sino también carne para la mesa de familias argentinas.

Qué pasó con el frigorífico San Roque en Morón

Desde la empresa señalaron que la retracción del consumo de carne imposibilita seguir con la producción. Los empleados comenzaron a recibir telegramas de despido y el Ministerio de Trabajo ya comenzó a actuar para intentar amortiguar el impacto social.

En la comunicación que recibieron los trabajadores, la empresa alegó que la fatal medida se debe a “cambios drásticos en las condiciones económicas del país” y a la “indiscriminada apertura comercial que conlleva la importación de carnes sin ningún tipo de control”.

El cierre se hizo efectivo el 27 de febrero de 2026 y las desvinculaciones se encuadran en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla despidos por causas económicas.

Por otro lado, los trabajadores aguardan por información que aclare la situación alrededor del cobro de las indemnizaciones y eventuales oportunidades laborales.

Crisis en la industria frigorífica argentina

No se trata del único caso en que un frigorífico debe bajar las persianas. General Pico, conocido por producir las famosas hamburguesas Paty, desvinculó a 194 empleados y enfrenta una frágil situación financiera: la empresa de Ernesto “Tito” Lowenstein arrastra una deuda superior a los $30.000 millones y su continuidad depende del ingreso de un nuevo inversor.

La crisis en la industria frigorífica argentina durante los últimos años se agudiza por la caída abrupta del consumo interno de carne vacuna, el atraso cambiario y la competencia desleal de importaciones. En los primeros 10 meses de 2024, el consumo per cápita cayó un 11,2%, el nivel más bajo en 28 años.

En La Pampa, una de las provincias más afectadas, algunos frigoríficos operan en “situación crítica” con empleo en riesgo pese a asistencias del estado local. La Federación Rural alerta que algunas medidas, como el decreto que habilitó la exportación de ganado en pie, vacían plantas al 40% de capacidad y destruyen industria local.