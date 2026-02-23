Cierre de Fate Foto: NA - Juan Vargas

En un clima de extrema tensión, el Gobierno nacional recibirá este lunes al mediodía a los directivos de la empresa FATE y a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) en la Secretaría de Trabajo.

La audiencia, de carácter virtual, busca destrabar un conflicto que mantiene en vilo a 920 trabajadores tras el anuncio del cierre definitivo de la histórica planta de San Fernando.

Aunque el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria, la planta continúa paralizada. La empresa, propiedad de la familia Madanes Quintanilla, exige que el gremio abandone las instalaciones para retomar tareas, mientras que el sindicato liderado por Alejandro Crespo mantiene la permanencia dentro de la fábrica en defensa de los puestos de trabajo.

Fuentes de FATE confirmaron que, independientemente de la conciliación, el plan original de cierre definitivo sigue firme una vez vencidos los plazos legales. Atribuyen la decisión a la caída del consumo, la apertura de importaciones chinas y la alta conflictividad gremial.

En paralelo, la provincia de Buenos Aires también dictó su propia conciliación obligatoria con apenas minutos de diferencia respecto a la Nación, buscando intervenir en el conflicto territorial.

El factor Milei y la “competencia”

El conflicto tomó una dimensión política mayor tras las declaraciones del presidente Javier Milei, quien lejos de mediar para evitar el cierre, arremetió contra la empresa en redes sociales. El mandatario rebautizó las siglas de la firma como “Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas”, acusando a los dueños de haberse beneficiado durante décadas del proteccionismo para no competir.

El SUTNA sumó en las últimas horas el apoyo de Pablo Moyano (Camioneros), quien denunció el riesgo de permitir la importación masiva de neumáticos sin controles, asegurando que esto no solo afecta a los trabajadores de FATE sino también a la seguridad en el transporte de cargas.

Fate, una crisis que se agravó

La crisis en la empresa comenzó en 2019, cuando se dio una baja de 450 puestos en la planta, algo que ocurrió también en 2021 y 2022.

Producto de la caída de ventas y pérdida de mercados de exportación, se hizo un pedido de apertura de Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) en 2024.

Fate tuvo pérdidas por más de US$30 millones en la primera mitad de 2024, lo que obligó a “adecuar sus operaciones productivas al contexto de los mercados, optimizando sus niveles de producción, esquema de turnos, dotaciones y otras medidas tendientes a mejorar la competitividad”. Posteriormente, se dieron otros 200 despidos.

Finalmente, el miércoles pasado anunciaron el cierre definitivo y el despido de más de 900 trabajadores.