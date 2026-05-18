Termas en Chajarí Foto: Web Termas Chajarí

Si estás buscando una escapada corta para descansar de verdad, hay un destino del Litoral que viene ganando fanáticos por una combinación difícil de igualar: aguas termales, un predio cómodo para pasar la jornada completa y naturaleza a pocos pasos. Se trata de Termas de Chajarí (Entre Ríos), un complejo pensado para relajarse sin grandes traslados ni presupuestos imposibles, con tarifa diferencial para jubilados y propuestas que van más allá de “meterse al agua”.

Por qué este lugar se volvió una escapada favorita

Lo primero que llama la atención es que el complejo ofrece una experiencia armada por “zonas”, ideal para elegir el ritmo del día: desde áreas con movimientos y actividades, hasta espacios donde la consigna es bajar mil cambios y dejar que el agua haga su trabajo. Según publicaciones recientes sobre el predio, cuenta con más de diez piscinas distribuidas en distintos sectores y opciones que contemplan diferentes edades y necesidades.

Termas de Chajarí, en Entre Ríos. Foto: Instagram / termaschajari.

En el sector activo, la idea es disfrutar de piletas con estímulos: se mencionan hidromasajes, una pileta cubierta, juegos acuáticos y espacios a temperatura ambiente para alternar sin cansarse. En el sector pasivo, el foco está puesto en el descanso: aparecen piscinas con hidrojets, iluminación subacuática y una cascada termal con masajes hídricos, un plus que muchos buscan cuando el objetivo es aflojar tensiones. Y para quienes priorizan comodidad, se destaca un sector mixto con piletas cubiertas, una opción tipo olímpica y otra adaptada para personas con movilidad reducida, algo clave si viajan adultos mayores o alguien necesita accesibilidad.

No es solo agua: reserva natural y caminatas cortas

Otro diferencial es que el plan no termina en las piletas. El predio suma una Reserva Natural dentro del entorno del complejo, con senderos señalizados para caminar sin exigirse:

Un Sendero A de baja dificultad, que se hace en alrededor de 30 minutos , con posibilidad de observar flora y fauna típica de la zona y avistaje de aves desde un mirador.

Un Sendero B más largo (aprox. 1 hora), que recorre ambientes cercanos a la ribera del río Uruguay.

Termas de Chajarí, en Entre Ríos. Foto: Instagram / termaschajari.

Además, se menciona un Centro de Interpretación de la Naturaleza, junto con parrillas, opciones gastronómicas y espacios de masajes/servicios para completar una jornada sin apuro.

Cuánto cuesta: la tarifa para jubilados y qué conviene chequear

Si el gancho es “precio”, acá hay un dato fuerte: en la web oficial de Termas de Chajarí figura entrada general $10.000 y jubilados argentinos $5.000. En paralelo, también circularon notas que mencionan un valor promocional para jubilados/pensionados afiliados a PAMI (por ejemplo, $1.200), junto a horarios y tarifas “de temporada” distintas. [

Dónde queda y cómo llegar

Las Termas de Chajarí están sobre el kilómetro 349 de la Autovía Nacional 14, y una referencia frecuente es que quedan a unos 493 km de la Ciudad de Buenos Aires, con un viaje estimado de alrededor de 5 h 20 min en auto (según tránsito y paradas). También se difundió un horario de funcionamiento todos los días de 9 a 21 en publicaciones turísticas recientes.

Tips rápidos para que la escapada salga perfecta

Llevá ojotas + toalla + abrigo liviano: el contraste entre agua caliente y aire fresco se siente, especialmente al salir.

Elegí “horario valle” (media mañana o última hora): suele ser más tranquilo para adultos mayores.

Si vas con alguien con movilidad reducida: priorizá el sector con piscina adaptada y recorridos cortos.

Guardá captura de tarifas oficiales: te evita confusiones si hay actualización de precios.

En resumen: Chajarí se posiciona como una escapada de bienestar bien completa: piletas por sectores, opciones de relax real y naturaleza accesible, con una tarifa jubilados que, según el sitio oficial, sigue siendo de las más amigables para pasar el día.