Las aguas termales de Concordia alcanzan temperaturas de hasta 46 grados y son uno de los grandes atractivos del invierno entrerriano. Foto: Prensa.

A medida que bajan las temperaturas y se aproximan las vacaciones de invierno, muchos viajeros empiezan a buscar escapadas donde el descanso, la naturaleza y el bienestar sean protagonistas. En ese escenario, la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, gana terreno como uno de los destinos más elegidos del invierno argentino gracias a una propuesta que mezcla aguas termales, paisajes naturales, gastronomía regional y múltiples experiencias al aire libre.

Ubicada a menos de cinco horas de la Ciudad de Buenos Aires, esta localidad entrerriana logró consolidarse como uno de los puntos turísticos más atractivos del Litoral. Y es que el turismo termal aparece como el gran motor de esta tendencia, impulsado por complejos que permiten disfrutar de piscinas de aguas cálidas rodeadas de bosques y espacios de relax.

Rodeadas de bosques de pinos y eucaliptos, las termas de Concordia ofrecen experiencias de relax y bienestar para toda la familia. Foto: Prensa.

Termas, spa y relax: el gran atractivo del invierno en Concordia

Las termas son, sin dudas, la gran estrella de la temporada. Alimentadas por las aguas del Acuífero Guaraní, las piscinas termales alcanzan temperaturas que van desde los 31° hasta los 46°, ofreciendo una experiencia ideal para combatir el frío y desconectarse de la rutina.

Entre los complejos más destacados se encuentran Termas Concordia, Termas del Ayuí y Termas Punta Viracho, cada uno con propuestas diferentes para distintos perfiles de viajeros.

Las Termas del Ayuí están ubicadas en el Perilago de Salto Grande, a 15 km del centro de Concordia (Entre Ríos). Combinan un entorno natural de pinos con un área de relax y un parque acuático familiar. Foto: Prensa.

Mientras algunos espacios priorizan el ambiente familiar y las actividades recreativas, otros apuestan por una experiencia más exclusiva y tranquila, con vistas privilegiadas al lago y servicios de spa al aire libre, hidromasajes y alojamientos integrados al entorno natural.

Además del placer de sumergirse en aguas calientes durante el invierno, estas termas son reconocidas por sus propiedades terapéuticas. Su composición bicarbonatada y sódica, sumada a minerales como calcio, magnesio y hierro, les otorga efectos relajantes, antiinflamatorios y analgésicos.

Naturaleza y actividades al aire libre en plena temporada invernal

El descanso no es la única propuesta que ofrece Concordia. El entorno natural que rodea a la ciudad se convirtió en otro de sus grandes diferenciales turísticos.

Termas, naturaleza, spa y propuestas culturales convierten a Concordia en una escapada ideal para disfrutar durante la temporada invernal. Foto: Prensa.

El imponente Lago Salto Grande, considerado uno de los embalses más importantes de América Latina, invita a disfrutar de actividades como paseos en catamarán, pesca deportiva, kayak, cabalgatas, senderismo y avistaje de aves.

Muy cerca también se encuentra el Complejo Hidroeléctrico Salto Grande, una de las obras binacionales más relevantes entre Argentina y Uruguay. Las visitas guiadas permiten conocer el funcionamiento de la represa y entender su importancia energética y turística para toda la región.

Para quienes buscan experiencias vinculadas con la historia y la cultura, uno de los sitios imperdibles es el Castillo San Carlos, estrechamente ligado al paso de Antoine de Saint-Exupéry por la ciudad durante sus vuelos por Sudamérica.

El Castillo San Carlos es uno de los sitios históricos más visitados de la ciudad y está vinculado al paso de Antoine de Saint-Exupéry por la región. Foto: Prensa.

El recorrido puede completarse con una visita al histórico Naranjal de Pereda, un espacio emblemático que refleja la tradición productiva y cultural de la región.

Enoturismo y sabores regionales: otra experiencia que crece en Concordia

En los últimos años, Concordia también comenzó a destacarse por el desarrollo del enoturismo. La ciudad es reconocida como uno de los puntos clave en la historia del Tannat en América, cepa que llegó a la región a fines del siglo XIX y luego se expandió especialmente hacia Uruguay.

Actualmente, varias bodegas y viñedos locales abren sus puertas con visitas guiadas y degustaciones que permiten descubrir vinos regionales y conocer más sobre la producción vitivinícola entrerriana.

La experiencia gastronómica completa el recorrido turístico. Sobre la costanera y en distintos sectores de la ciudad, restaurantes y bares ofrecen platos elaborados con pescados de río, cítricos, miel, nuez pecán y arándanos, productos que forman parte de la identidad local.

La gastronomía local invita a descubrir sabores típicos elaborados con pescados de río, cítricos y productos regionales. Foto: Prensa.

Este perfil gastronómico está profundamente ligado a la tradición productiva de Concordia, reconocida además como Capital Nacional de la Citricultura.

Cómo llegar a Concordia

Si ya te decisite a visitar este destino, te contamos que concordia se encuentra a unos 428 kilómetros de Buenos Aires y forma parte del corredor turístico del litoral entrerriano. Su ubicación estratégica también permite combinar el viaje con otros destinos cercanos como Colón, Federación y Gualeguaychú.

Distancias

Chajarí: 81 km.

Colón: 115 km.

Gualeguaychú: 223 km.

Buenos Aires: 428 km.

Santa Fe: 293 km.

Uruguay: 385 km.

Con termas, naturaleza, gastronomía y propuestas culturales, la ciudad se consolida como una de las escapadas más completas y buscadas para disfrutar del invierno en Argentina.