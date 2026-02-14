Cambios en la edad jubilatoria. Foto: Pexels.

El Gobierno de la Nación analiza una reforma previsional de fondo para redefinir el sistema de jubilación en el país. Si bien no plantea subir de forma inmediata la edad para efectivizarla, los cambios en estudio podrían alterar cuándo y cómo acceden los jubilados al retiro.

La iniciativa se apoya en un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), presentado al ministro de Economía, Luis Caputo, y busca reducir desequilibrios históricos, mejorar la sostenibilidad del sistema en el largo plazo y aliviar la presión fiscal.

El diagnóstico que impulsa la reforma pone el foco en los regímenes especiales, que concentran una porción significativa del gasto previsional. Según el estudio, estos esquemas representan el 55% del gasto total, aunque reúnen poco más del 40% de los beneficiarios.

Actualmente, el sistema previsional alcanza a casi 9,7 millones de personas y demanda alrededor del 8,8% del PBI. El régimen general concentra cerca del 60% de los jubilados, pero consume solo el 45% de los recursos, una diferencia que explica buena parte del debate actual.

El informe no plantea modificar de manera directa la edad legal para jubilarse. Sin embargo, propone cambiar los incentivos que hoy favorecen el retiro temprano y revisar beneficios que permiten acceder a prestaciones completas con trayectorias laborales más cortas.

En este contexto, la edad jubilatoria no se elevaría por ley, pero el nuevo esquema podría llevar a muchas personas a extender su vida laboral para mejorar el haber final.

Los puntos claves del nuevo modelo de jubilación por vejez

Crear una prestación universal para todas las personas en edad jubilatoria, similar a la PUAM.

Eliminar la exigencia de 30 años de aportes como condición excluyente.

Incorporar un componente contributivo que reconozca todos los aportes realizados a lo largo de la vida laboral, y no solo los últimos años.

Promover el ahorro previsional voluntario como complemento.

Según el CIPPEC, estos cambios no implicarían un costo fiscal inmediato y permitirían reducir presiones en el largo plazo.

Pensiones y movilidad

El documento también propone revisar el esquema de pensiones:

Endurecer los criterios de acceso a las Pensiones No Contributivas por invalidez.

Limitar la acumulación de beneficios.

Revisar pensiones vitalicias, especialmente en casos de cónyuges jóvenes.

En materia de movilidad, se recomienda sumar un componente ligado a los salarios reales, mantener la actualización por IPC y corregir distorsiones entre distintos grupos de jubilados.

Beneficiados y perjudicados

Los beneficiados del nuevo modelo de jubilación por vejez:

Monotributistas y trabajadores con trayectorias laborales discontinuas.

Personas que prolongan su vida laboral.

Quienes no alcanzan los 30 años de aportes.

Los perjudicados del nuevo modelo de jubilación por vejez: